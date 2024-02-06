6 продуктов, которые сделают вас счастливее

Знаем, вкусная еда сама по себе делает вас капельку счастливее! А продукты из списка и вовсе помогут взбодриться, если вы не на шутку обеспокоены постоянным стрессом, испытываете беспокойство и раздражительность.

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Яйца

Яйца — отличный источник белка! Ешьте их на завтрак, и запас энергии для идеального начала дня вам обеспечен. В недавнем исследовании ученые выяснили, как влияют на организм три яйца в день. Выснилось, что включение их в рацион способствовало снижению уровня «плохого» холестерина в крови, благотворно влияло на состояние сердца и сосудов и даже помогло похудению. Желтки — богатый источник биологически активных питательных веществ и соединений, которые влияют на метаболическое здоровье, липидный обмен, иммунную функцию.

Орехи

А вы знали, что грецкие орехи богаты триптофаном, который способствует выработке гормона счастья серотонина? Для этого эффекта эксперты рекомендуют съедать всего 100 граммов грецких орехов в день. Альтернативой может стать горсть миндаля, способствующего выработке уже другого гормона — дофамина, который также сможет улучшить ваше настроение. Порция орехов в день поможет избавиться от грусти и сделает вас счастливее.

Горький шоколад

Шоколад не только богат антиоксидантами, он также может уменьшить беспокойство. Порадуйте себя кусочком темного шоколада, эта полезная альтернатива тортам и пирожным поможет усмирить тягу к сладкому и принесет пользу организму. Да и разве сам факт пользы шоколада не заставляет вас довольно улыбнуться?

Лосось

Лосось — один из самых доступных и популярных источников омега-3 жирных кислот. А они способствуют передаче сигналов мозга, которые непосредственным образом регулируют ваше настроение. Считается, что регулярное употребление лосося и других продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот способно предотвратить депрессию. Предлагаем проверить! Не одной же Виктории Бэкхем каждый день есть рыбу на пару.

Шпинат

Шпинат содержит фолиевую кислоту — это витамин группы В, который, по мнению ученых, улучшает настроение. А еще это отличный источник железа, которое помогает доставлять кислород к вашим клеткам. Наряду с витамином группы В и железом шпинат богат антиоксидантами, то есть защищает клетки мозга от воздействия свободных радикалов. Это уменьшит недостаток энергии и перепады настроения.

Греческий йогурт