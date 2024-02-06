Названы продукты, способные быстро состарить сердце

Некоторые продукты способствуют быстрому старению сердца. Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

«Важно избегать трансжиров. Что касается насыщенных жиров, соли и рафинированного сахара, то с ними следует быть осторожнее. В большом количестве это провокаторы опасных недугов», – отметил кардиолог Викас Сандер.

По его словам, важны и регулярные физические нагрузки, они должны быть умеренной интенсивности. Это может быть теннис или быстрая ходьба. Также эксперт посоветовал отказаться от алкоголя и курения, пишет «Российская газета».