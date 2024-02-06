Названы продукты, способные быстро состарить сердце
Некоторые продукты способствуют быстрому старению сердца. Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
«Важно избегать трансжиров. Что касается насыщенных жиров, соли и рафинированного сахара, то с ними следует быть осторожнее. В большом количестве это провокаторы опасных недугов», – отметил кардиолог Викас Сандер.
По его словам, важны и регулярные физические нагрузки, они должны быть умеренной интенсивности. Это может быть теннис или быстрая ходьба. Также эксперт посоветовал отказаться от алкоголя и курения, пишет «Российская газета».
Напомним, ранее стало известно, что какао обладает омолаживающим эффектом. Если употреблять этот напиток каждый день, то уже через три месяца будет заметен первый эффект, рассказал врач и эксперт по питанию Майкл Грегер.