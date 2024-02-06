Как правильно хранить чеснок в домашних условиях зимой до весны

Употребление продукта с нарушением условий содержания может быть опасно для здоровья.

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Чеснок — достаточно популярный продукт, который является ингредиентом многих блюд. Благодаря своим целебным свойствам он также часто используется в медицинской практике.

Польза чеснока для здоровья

Анаида Бучина – кандидат медицинских наук, врач-терапевт филиала клиники «Хадасса» в Сколково:

«Употребление чеснока и использование его в медицинских целях насчитывает уже более 3000 лет».

Современная медицина использует чеснок и препараты из него в лечебных целях. При механическом измельчении этого продукта образуется органическое соединение-аллицин, сульфоксид, обладающее выраженным бактерицидным и противогрибковым действием. Также продукт содержит ценные витамины и минералы, например серу.

Её соединения активируют ферментативный аппарат печени, ответственный за обезвреживание токсических веществ и их последующее выведение из организма.

На сегодня рекомендуется включать чеснок в рацион пациентов с повышенным артериальным давлением, уровнем плохого холестерина и триглицеридов, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, токсическими гепатитами, а также людям, часто болеющим ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Используют овощ и с желчегонной целью, для профилактики хронической усталости, дегенеративных изменений в головном мозге.

Противопоказания

Есть и ограничения. Нежелательно употреблять чеснок в пищу пациентам с обострениями гастрита, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также людям, которым диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Выбор правильного чеснока для хранения

Чесок принесёт наибольшую пользу для здоровья при употреблении в свежем виде. Так он сохраняет больше полезных веществ. В маринованном и запечённом чесноке их количество уменьшается.

Также достаточно хорошо сохраняет макро- и макроэлементный состав чеснок в сушёном виде.

Очень важно правильно отобрать чеснок для хранения. Это должны быть неповреждённые головки без плесени и признаков поражения фузариозом — грибковым заболеванием овощей. Выглядит это как «прозрачные» дольки.

Чтобы подготовить чеснок к хранению, нужно следовать определённым правилам:

Сначала нужно отделить головки от стеблей. Это можно сделать либо руками, либо ножом или кухонными ножницами. Лучше отступить от головки около пяти сантиметров — это позволит избежать повреждения долек. Затем необходимо очистить чеснок от почвы и сухих отслаивающихся чешуек. Делать это нужно деликатно, руками. После того как чеснок очищен от почвы и сухих листьев, его необходимо высушить. Сделать это можно в тёплом и сухом помещении.

Для длительного хранения нужно отбирать только здоровые головки, с плотно прилегающими друг к другу дольками.

Правильные условия хранения

Лучшее место для хранения чеснока — тёмное прохладное помещение с влажностью 50-70%. Повышенная влажность способствует загниванию овощей. Если же воздух слишком сухой, а температура высокая, чеснок высыхает и теряет сочность. Поэтому нужно найти место, где будет прохладно и сухо.

Существует два способа хранения:

холодный, при температуре от -1°С до -3°С; тёплый, при температуре от +18°С до +22°С.

Как объяснили специалисты Россельхознадзора, в температурном диапазоне от +1°С до +16°С для чеснока складываются самые благоприятные условия для прорастания. Температуры выше или ниже способны приостановить эти процессы.

В условиях городской квартиры небольшое количество чеснока можно держать в холодильнике, в отделении для овощей, желательно в бумажных или тканевых мешочках. Если продукта много, то хранить его рекомендуется на утеплённом балконе, либо в сухой кладовке, либо в любом помещении ближе к полу, вдали от радиаторов отопления (это не относится к квартирам и домам, оборудованным тёплыми полами).

Как отмечают в Россельхознадзоре, овощ хорошо сохраняет свои свойства в следующих ёмкостях:

плетёные корзинки;

пластиковые, деревянные или картонные коробки с перфорацией;

стеклянные, но не закрытые крышкой банки.

Главное, чтобы в выбранной таре была хорошая циркуляция воздуха.

Долгосрочное хранение

Даже при соблюдении всех правил хранения существует риск порчи чеснока. Если вы приобрели большое количество овоща или у вас был хороший урожай, то можно подумать о методах долгосрочного хранения.

Консервирование. Существует множество способов консервации чеснока — его маринуют, засаливают, квасят. Хранить в таком виде овощ нужно в стерилизованных банках в прохладном месте.

Например, чеснок можно залить обычным растительным маслом, хорошо разогретым. Либо приготовить маринад с использованием соли, сахара и столового уксуса.

Сушка. Это ещё один эффективный способ для длительного хранения. Чеснок очищают, нарезают на слайсы и сушат либо естественным путём, либо в духовке, либо в электросушилке. Хранить такую приправу можно в стеклянных банках в прохладном и сухом месте.

Чем чревато употребление чеснока с нарушением условий хранения

Если вы достали чеснок и при очистке увидели признаки поражения плесневыми грибами, то однозначно не следует использовать данный продукт свежим в пищу. Анаида Бучина поясняет, что такая плесень может содержать токсины и, как следствие, вызывать отравление и аллергические реакции.