Диетолог предупредила об опасности молочных продуктов

Молочные продукты содержат много необходимых для правильной работы человеческого организма белков, жирных кислот и минеральных веществ. Однако в последнее время всё чаще встречается непереносимость этих продуктов.

«Организм отвечает иммунной реакцией, которая может проявить себя в виде кожных заболеваний, частых простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, внутренних органов, суставов. Когда пациенты приходят на прием в поисках причин болезни, выясняется, что одним из факторов формирования такого рода проблем являются молочные продукты», — рассказала врач-диетолог Маргарита Королева

По словам врача, часть продукта может остаться в пищеводе, поскольку организм не может переработать молоко до конца. Иммунитет реагирует на эти частички как на угрозу и производит антитела. Это чревато аутоиммунной реакцией, пишут "Известия".