Специалисты назвали натуральные и синтетические заменители сахара

Среди натуральных сахарозаменителей выделяют мед, фруктозу (на треть менее калорийна, чем сахар), эритрит (не вызывает кариес и усваивается без инсулина) и стевиозид. Последний добывают из листьев стевия, который растет в Азии и Южной Америке. Он в 200 раз слаще сахара, но бескалориен.

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В группу синтетических подсластителей входят сорбит (добавляют в соки и прохладительные напитки), сукралоза (могут использовать беременные), ацесульфам калия, ксилит (защищает от кариеса) и сахарин (организмом не усваивается, но входит в состав таблеток-сахарозаменителей).

Также специалисты проекта здоровое-питание.рф выделяют аспартам и цикламат. Первый выпускают в форме растворимых таблеток. Суточная норма – 3,5 грамма. Но ученые выяснили, что он может вызывать рак. Второй добавляют в состав препаратов-сахарозаменителей. Однако его не рекомендуют людям с заболеванием почек и артериальной гипертензией, а также беременным.