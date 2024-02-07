Специалисты назвали натуральные и синтетические заменители сахара
Среди натуральных сахарозаменителей выделяют мед, фруктозу (на треть менее калорийна, чем сахар), эритрит (не вызывает кариес и усваивается без инсулина) и стевиозид. Последний добывают из листьев стевия, который растет в Азии и Южной Америке. Он в 200 раз слаще сахара, но бескалориен.
В группу синтетических подсластителей входят сорбит (добавляют в соки и прохладительные напитки), сукралоза (могут использовать беременные), ацесульфам калия, ксилит (защищает от кариеса) и сахарин (организмом не усваивается, но входит в состав таблеток-сахарозаменителей).
Также специалисты проекта здоровое-питание.рф выделяют аспартам и цикламат. Первый выпускают в форме растворимых таблеток. Суточная норма – 3,5 грамма. Но ученые выяснили, что он может вызывать рак. Второй добавляют в состав препаратов-сахарозаменителей. Однако его не рекомендуют людям с заболеванием почек и артериальной гипертензией, а также беременным.
- Рекомендуется не превышать безопасные дозы употребления сахарозаменителей и подсластителей. Последние активно применяют в питании людей менее 100 лет. В последние десятилетия активно синтезируют новые формы подслащивающих веществ. Можно сказать, что период накопления доказательной базы по безопасности еще не завершен, – объяснили эксперты.