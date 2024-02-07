Pizza Hut выпустила пиццу для расставаний на 14 февраля

Сеть пиццерий Pizza Hut представила необычную акцию для своих клиентов на День святого Валентина. Об этом пишет Today .

Pizza Hut объявила, что в День святого Валентина будет продавать «прощальные пироги», чтобы помочь разочаровавшимся в любви людям расстаться со своими романтическими партнерами. Ресторан отправит человеку острую пиццу пепперони с медом, чтобы сообщить новость о том, что его бросают. На коробке можно написать имя отправителя.