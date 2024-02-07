Pizza Hut выпустила пиццу для расставаний на 14 февраля
Сеть пиццерий Pizza Hut представила необычную акцию для своих клиентов на День святого Валентина. Об этом пишет Today.
Pizza Hut объявила, что в День святого Валентина будет продавать «прощальные пироги», чтобы помочь разочаровавшимся в любви людям расстаться со своими романтическими партнерами. Ресторан отправит человеку острую пиццу пепперони с медом, чтобы сообщить новость о том, что его бросают. На коробке можно написать имя отправителя.
Слоган рекламной кампании гласит: «Донесите острые вести сладко».
На сайте акции также можно сгенерировать прощальное письмо.
«С запуском „прощальных пирогов“ мы переносим идеальное сочетание сладкого и острого в реальную жизнь, сообщая пикантные новости самым сладким способом в День святого Валентина», — рассказали в компании.
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