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Диетолог Лангер развенчала миф о вреде обработанных продуктов

Лангер пояснила, что обработке в той или иной степени перед попаданием на полку магазинов подвергаются все продукты, поэтому пытаться избегать их бессмысленно. Гораздо правильнее, по мнению диетолога, выбирать из них те, в которых содержится больше питательных веществ.

Диетолог развенчала миф о вреде обработанных продуктов
© Unsplash

– Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, белкам, орехам и бобовым независимо от того, свежие они или упакованные, – добавила эксперт.

Помимо этого, Лангер добавила, что замороженные овощи могут быть полезнее свежих, продающихся в магазине, так как первые собирают на пике зрелости, когда в них больше всего питательных веществ, вторые же довольно часто не успевают доспеть, об этом специалист рассказала в беседе с Men's Health.

Еда