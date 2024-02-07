Диетолог развенчала миф о вреде обработанных продуктов

Лангер пояснила, что обработке в той или иной степени перед попаданием на полку магазинов подвергаются все продукты, поэтому пытаться избегать их бессмысленно. Гораздо правильнее, по мнению диетолога, выбирать из них те, в которых содержится больше питательных веществ.

Помимо этого, Лангер добавила, что замороженные овощи могут быть полезнее свежих, продающихся в магазине, так как первые собирают на пике зрелости, когда в них больше всего питательных веществ, вторые же довольно часто не успевают доспеть, об этом специалист рассказала в беседе с Men's Health.