Диетолог рассказал о полезных свойствах некоторых ингредиентов конфет

В конфетах содержатся жиры и другие ингредиенты, которые, вопреки расхожему мнению, не вредят здоровью, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. О полезных компонентах в составе сладостей специалист рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

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По словам Кабанова, многих потребителей смущают конфеты, в состав которых включены растительные жиры, пальмовое масло, эквиваленты масла какао. Однако он обратил внимание россиян, что растительные жиры — важнейшая часть сбалансированного рациона. Для некоторых видов выпечки и печенья достаточно использовать жидкое подсолнечное масло, а при производстве всех других сладостей — конфет, вафель, шоколада, рулетов, разных начинок — требуется сложный набор растительных масел. Это специализированные жиры и маргарины, подчеркнул специалист.

«Если вы видите, что в состав входит специализированный жир или маргарин, помните, что это композиция из привычных растительных масел», — Алексей Кабанов, диетолог-консультант.

Использование пальмового масла в кондитерской и хлебопекарной отраслях связано с его свойствами, а не с низкой стоимостью, как принято считать, заверил собеседник «Ленты.ру». По его словам, пальмовое масло полутвердое и идеально подходит для сладостей.

Раньше жидкие масла делали твердыми искусственным образом — гидрогенизацией. Во время этого процесса образуются вредные траснжиры. Сейчас их использование ограничено. Их концентрация в продукте не должна превышать двух процентов

Также не все знают, для чего нужен эквивалент какао, если есть какао-бобы, отметил диетолог.

«Свойства масла какао могут меняться в зависимости от условий произрастания и хранения какао-бобов. Это значит, что каждый раз производство необходимо перенастраивать. Кроме того, какао-бобов не так и много в мире, а стоят они дорого», — прокомментировал Кабанов.

«Эквивалент какао — это паззл из тропических и экзотических масел, который по своим свойствам максимально приближен к маслу какао. Он нужен для стабилизации итогового качества шоколадных изделий. При этом отличить сладость с использованием эквивалента может только профессиональный технолог», — Алексей Кабанов диетолог-консультант.

В заключение диетолог напомнил, что в сладостях есть и вредный ингредиент — сахар, употребление которого следует свести к минимуму. Заядлые сладкоежки рискуют заработать сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, подытожил он.