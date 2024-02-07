К некоторым блюдам мы привыкли с самого детства, но оказывается, что далеко не все они полезны. Какая любимая многими еда особенно опасна, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Елена Соломатина.

Вредный суп

По словам специалиста, в представлении многих, мясные супы полезны для здоровья. Благодаря их «наваристости» они снабжают организм полезными витаминами и микроэлементами. Однако на самом деле это не всегда так:

— Суп, который сварен на костях, на мясе неизвестного происхождения или с добавлением копченостей, колбасной продукции, никакой пользы не принесет вашему здоровью. Например, та же солянка: она вкусная, но это блюдо с довольно высокой калорийностью и жирностью. Часто есть солянку и другие блюда с содержанием колбасы и жирного мяса я не рекомендую, — подчеркнула Соломатина.

Вместо солянки лучше отдать предпочтение овощным супам, посоветовала диетолог.

Котлеты и жареная картошка

Не стоит, по мнению врача, злоупотреблять и такими мясными блюдами, как котлеты.

— При частом употреблении блюд, в которых сочетаются мясо и жир, может подскочить уровень холестерина. Продолжительное употребление котлет способно вызвать проблемы в работе некоторых внутренних органов, в частности желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, — предупредила специалист.

Еще одно очень любимое блюдо россиян — жареная картошка — тоже попало в список не рекомендуемых специалистом.

— Это одно из самых вредных блюд. В жареной картошке довольно высокий гликемический индекс. Данное блюдо приводит к повышению уровня сахара в крови. Особенно вредно употреблять такую картошку детям и диабетикам, а также людям с мочекаменной болезнью, — рассказала Соломатина.

У человек, в чьем рационе часто присутствует это блюдо, нередко возникают проблемы с кровообращением и воспалительными процессами в организме. Помимо прочего, сгущается кровь, из-за чего возрастает риск образования тромбов, отметила диетолог.

Плов и макароны с сосисками

Большая концентрация жиров и углеводов наблюдается еще и в таком привычном блюде, как плов, сообщила врач.

— В этом азиатском лакомстве очень много опасных сочетаний. Во-первых, большая концентрация жира, во-вторых, в плов тоже нередко добавляют мясо именно жирных сортов, — объяснила Соломатина.