Специалист рассказал о фруктах, содержащих белок

«А вот с апельсинами необходимо быть осторожнее: с одной стороны, в одном цитрусе всего 12 г сахара и много витамина С, но тот же апельсин в виде фреша теряет большую часть полезной клетчатки и менее полезен для здоровья», — добавил эксперт.