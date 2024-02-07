Росконтроль назвал плохие марки чая

Росконтроль предупредил о наличии опасных марок черного чая в продаже из-за серьезных нарушений в производстве. Покупка этих чаев крайне не рекомендуется.

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Специалисты Росконтроля выявили проблемы с двумя видами чая - зеленым и черным, которые продаются в магазинах. Некоторые из известных брендов чая не прошли лабораторную проверку.

Один из проблемных чаев - чай Globus на основе черного цейлонского чая, содержащий плесень с уровнем превышения нормы в два раза. Его нейтрализация при заваривании неэффективна.