Трендовая еда: что такое боул и в чем его польза

В меню ресторанов и кафе всё чаще можно встретить загадочное наименование "боул". В действительности это не просто звучное название блюда, а нечто большее.

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Согласно древней легенде, боул придумал сам Будда. Доподлинно неизвестно, из каких продуктов он его собрал, но, судя по тому, какой популярностью сегодня пользуется боул у сторонников здорового образа жизни, тот самый, первый боул, также был очень полезным.

Из чего готовится

Это блюдо представляет собой сочетание полезных продуктов, подаваемых в чаше ("боул" дословно переводится как "чаша" или "миска").

Основу боула всегда составляет крупа. Обычно это рис (но может использоваться булгур, и гречка, и перловая крупа, и кускус — что-либо питательное, богатое углеводами, но при этом лёгкое, не перегружающее желудок), на который выкладываются другие ингредиенты: овощи, сыр, мясо/рыба. Их не смешивают с крупой, а съедают отдельно — так организму легче усвоить пищу.

Чем полезен боул

Всё гениальное — просто и очевидно. В боулы добавляют много овощей и свежей зелени, а это источник витаминов и минералов, которые как только ни помогают нам: и иммунитет укрепляют, и кожу делают более красивой и здоровой, и укрепляют сердечную мышцу, и поддерживают зрение...

Мясо или рыба богаты белком, необходимым для роста мышц и здоровья костей. Употребляя их, мы получаем необходимую энергию, которая, как правило, расходуется медленее, чем та, которую мы получаем при употреблении фаст-фуда или сладостей.

В качестве декора в приготовлении боула используют орехи и/или семена (кунжут, лён. И то, и другое содержит растительные жиры, повышающие уровень "хорошего" холестерина в организме. А также орехи способствуют здоровью сердца и помогают легче перенести период авитаминоза — это хороший повод для того, чтобы включить боулы в своё меню сейчас). В заправке для боула может присутствовать и лимонный сок, в котором много витамина С, необходимого для крепкого иммунитета и красивого цвета лица.