Врач объяснила, как процент жирности влияет на пользу молока

Молоко богато витаминами и полезными микроэлементами, которые важны для здоровья. Оно делает наши кости крепкими, поддерживает иммунитет и нервы в порядке. Однако на полезные свойства влияет и его жирность. Врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Евгения Паршина рассказала, в молоке с каким процентом жира больше пользы.

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Как жирность влияет на пользу молока

Жирность молока указана на упаковке. Вот какая она бывает: - 0 и 0,5% — это нежирный или обезжиренный продукт;

2–3% — маложирное;

2,6–3,5% — среднежирное;

более 3,5% — жирное молоко.

Первое, на что влияет процент жирности молока, — это вкус. Чем жирнее молоко, тем более насыщенный будет у него вкус, объяснила врач. Также жирность молока отвечает за его калорийность.

Так какое же молоко полезнее? Чем жирнее молоко, тем выше его пищевая ценность и тем полезнее оно для микрофлоры кишечника, отметила Паршина. Так что полезнее и вкуснее молоко со средним и высоким процентом жирности.

Но нельзя сказать, что молоко с минимальным процентом жирности совсем бесполезно. В нём будет меньше холестерина. А ещё его можно пить тем, кто сидит на диете, требующей ограничивать жирность продуктов. Да и людям с непереносимостью именно жирного молока оно тоже подойдёт, отметила Паршина в разговоре с «Аргументами и фактами».