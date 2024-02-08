Эксперт рассказала, как убрать запах чеснока после употребления

Чеснок обладает множеством полезных свойств, которые помогают укрепить иммунную систему. Однако большим недостатком его употребления является неприятный запах изо рта.

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По словам академика Оксаны Драпкионой, есть несколько способов избавиться от неприятного запаха изо рта после употребления чеснока. Например, съесть жирные продукты, йогурт, салат и мяту.

Также с запахом чеснока хорошо справляются молочные продукты. Однако самым действенным способом эксперт назвала яблоко или яблочный сок.