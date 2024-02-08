Эксперт рассказала, как убрать запах чеснока после употребления
Чеснок обладает множеством полезных свойств, которые помогают укрепить иммунную систему. Однако большим недостатком его употребления является неприятный запах изо рта.
По словам академика Оксаны Драпкионой, есть несколько способов избавиться от неприятного запаха изо рта после употребления чеснока. Например, съесть жирные продукты, йогурт, салат и мяту.
Также с запахом чеснока хорошо справляются молочные продукты. Однако самым действенным способом эксперт назвала яблоко или яблочный сок.
Можно зажевать запах чеснока мятой — работает быстро, отметила врач в разговоре с «Доктор Питер».