Названы простые способы повышения уровня «гормонов счастья»

Гормоны важны для функционирование разных систем организма: они отвечают за здоровье, сохранение молодости и красоты, а также за хорошее самочувствие, настроение и ощущение благополучия. К «гормонам счастья» относят дофамин, серотонин, окситоцин, эндорфины.

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Дофамин – ключевой элемент системы вознаграждения мозга: когда человек занимается чем-то приятным, мозг выделяет дофамин, вызывая чувство удовольствия. При достаточном количестве дофамина человек остаётся бодрым, энергичным, радостным. Низкий уровень дофамина приводит к перепадам настроения, проблемам со сном, нарушениям памяти.

Серотонин действует как природный стабилизатор настроения. Он связан с такими функциями как регуляция сна, голода, пищеварение, заживление ран, свертывание крови, сексуальное влечение.

Окситоцин – гормон, который вырабатывается в гипоталамусе и отвечает за состояние привязанности, доверия, нежности. Он отвечает за разные аспекты человеческого поведения и социальных взаимодействий. Особенна его роль для репродуктивной системы, включая беременность, роды и лактацию: он формирует взаимосвязь «мать и дитя».

Эндорфины выделяются организмом, чтобы облегчить боль, уменьшить стресс, улучшить настроение. Повысить уровень эндорфинов можно с помощью простых и доступных занятий.

Эксперты Medicaldaily говорят о четырёх естественных способах повышения уровня «гормонов счастья».

Первый – физическая активность, которая помогает повысить выработку эндорфинов. Регулярные физические упражнения помогают чувствовать себя увереннее, улучшают настроение и сон, снижают симптомы депрессии и тревоги.

Второй – солнечный свет. Научно доказано, что воздействие солнечного света повышает уровень серотонина в крови и улучшает психическое состояние. В 2016 году было проведено исследование, подтвердившее связь между увеличением случаев психических расстройств в сезоны с ограниченным пребыванием на солнце.

Третий – музыка и медитация. Они помогают повысить настроение, снизить стресс и улучшить психическое благополучие. В 2019 году учёным удалось доказать, что прослушивание инструментальной музыки улучшает выработку дофамина в мозге.

Четвёртый – употребление определённых продуктов питания. Высвобождению «гормонов счастья» могут способствовать тёмный шоколад, орехи, фрукты, помидоры, лосось, а также продукты, богатые пробиотиками – йогурт, кимчи, квашеная капуста.