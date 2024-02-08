Специалист рассказала, как отличить качественный сыр от фальсификата

«Обратите внимание на цвет поверхности — слишком яркий оттенок говорит об избытке красителя. Если сложить кусочек сыра под прямым углом, и он треснет, значит, в сыре присутствуют сухое молоко и растительные жиры (пальмовое масло), и это подделка», — сказала специалист.