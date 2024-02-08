Специалист рассказала, как отличить качественный сыр от фальсификата

Специалист Лялина рассказала, как отличить качественный сыр от фальсификата
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как выбрать качественный сыр.
Есть несколько признаков, которые помогут отличить натуральный и качественный продукт, отметила она в беседе с газетой «Известия».
«Обратите внимание на цвет поверхности — слишком яркий оттенок говорит об избытке красителя. Если сложить кусочек сыра под прямым углом, и он треснет, значит, в сыре присутствуют сухое молоко и растительные жиры (пальмовое масло), и это подделка», — сказала специалист.
Также, по её словам, если на бумажную салфетку из сыра можно при надавливании выделить жир, это говорит о том, что в продукте присутствуют растительные жиры.
Кроме того, фальсифицированный сыр на открытом воздухе потрескается, добавила Лялина.