Перечислены основные полезные для организма свойства фисташек

Фисташки обладают сладковатым вкусом и приятной текстурой. Обычно их едят в качестве закуски и добавляют в различные десерты и салаты. И вот какие преимущества для здоровья они дают.

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Поддержание хорошего пищеварения. В фисташках содержится нерастворимая и растворимая клетчатка. Оба этих вида полезны для здоровья кишечника. Благодаря нерастворимой клетчатке стул становится регулярным, а за счёт растворимой — мягким и комфортным для его прохождения.

Также известно, что продукты, богатые клетчаткой, снижают вероятность появления запора, рака толстой кишки, дивертикулита.

Защита здоровья сердца. Фисташки считаются хорошим источником питательных веществ, которые нужны для регулирования кровяного давления. Одно из таких веществ — калий. Также за счёт клетчатки и мононенасыщенных жиров эти орехи поддерживают здоровый уровень липидов в крови.

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства. В фисташках из всех видов орехов больше всего лютеина и зеаксантина. Эти вещества обладают мощными клеточно-защитными свойствами. Кроме того, фисташки содержат такие антиоксиданты, как фенольные кислоты, флавоноиды и витамин Е.

Польза для когнитивного здоровья. Фисташки богаты флавоноидными антиоксидантами, такими как антоцианы и флавоны. Эти вещества защищают от снижения когнитивных функций, уменьшая повреждение клеток и воспаление в мозге.

Поддержание здорового уровня сахара в крови. Это происходит за счёт наличия в фисташках белка, клетчатки и других веществ. Обзор 2020 года, включавший шесть исследований, показал, что лечение фисташками значительно снижает у людей с диабетом 2 типа уровень сахара в крови натощак и резистентность к инсулину.