Россиянам объяснили, чем различаются бананы из Индии и Эквадора

Россия с недавних пор стала покупать бананы у Индии, а не у Эквадора. И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина объяснила, заметят ли разницу покупатели и чем различаются продукты из разных стран.

«Эквадорские бананы – это обычно самый распространенный сорт на мировом рынке Cavendish. В то время как в Индии также могут выращиваться различные местные сорта, такие как Robusta, Dwarf Cavendish и другие», – рассказывает эксперт.

По словам Лялиной, на вкус и питательные свойства фрукта влияют климат и состав почвы, а также полив. Недостаток воды понижает качество, бананы вырастают меньшего размера, а при избытке вкус плодов разбавляется.

В целом различия между индийскими и эквадорскими бананами не слишком велики. Фрукт из второй страны считается более сладким, так как устойчивый тропический климат оптимален для его выращивания, отмечает эксперт в беседе с «Доктор Питер».