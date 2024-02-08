Финансист перечислил продукты, на которых не стоит экономить

«Если речь идет о топовых позициях, сырокопченая колбаса более или менее подлинная. А что напихают в вареную колбасу, уже вопрос другой. Поэтому если вы видите продукт класса В, то понятное дело, что есть это нельзя», – предупредил эксперт.