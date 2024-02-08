Финансист перечислил продукты, на которых не стоит экономить

Финансист Калугин перечислил продукты, на которых не стоит экономить
Финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, на каких продуктах можно экономить, а на каких лучше не стоит.
«Большинство людей в основном ест продукты стандартного набора. Никто не питается красной икрой каждый день. Но среди того, что можно посоветовать покупать импортное – это сырая красная рыба», – отметил Калугин.
У продуктов первой необходимости стоит читать состав и следить, чтобы не было вредных составляющих, в том числе «ешек». Мясо эксперт советует брать непереработанное.
«Если речь идет о топовых позициях, сырокопченая колбаса более или менее подлинная. А что напихают в вареную колбасу, уже вопрос другой. Поэтому если вы видите продукт класса В, то понятное дело, что есть это нельзя», – предупредил эксперт.
По импорту особых ограничений нет. Шоколад, например, весь импортный. Тут тоже нужно смотреть на состав. Если какао массы там больше 50 %, значит, продукт качественный. Чай и кофе также привозят из-за границы. Необходимо тщательно проверять информацию о производителе и брать только проверенные продукты.