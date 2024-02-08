Эксперт объяснила, как часто мы едим ГМО-продукты

Споры вокруг генетически модифицированных продуктов не утихают до сих пор, и с одной стороны противники ГМО высказывают опасения о возможности вызвать опасные мутации и болезни у людей, с другой стороны ученые продолжают доказывать безопасность таких продуктов.

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Доцент кафедры «Биоэкологии и биологической безопасности» Университета РОСБИОТЕХ, кандидат биологических наук Елена Слынько в интервью Life.ru развеивает мифы о ГМО, отмечая, что множество исследований подтверждают безопасность генетически модифицированных продуктов.

В течение последних 20 лет данные показали, что ГМО-растения, устойчивые к насекомым и химическим удобрениям, не оказали негативного воздействия на людей и животных, которые их употребляли.

Российские генетики проанализировали геномы и транскриптомы 631 вида растений и обнаружили, что среди них значительное количество природно-трансгенных видов. Это означает, что изменения в ДНК растений не всегда являются результатом генной инженерии человека. Например, арахис, клюква, хмель и чай теперь включены в список ГМО-растений, созданных природой.

Генетически модифицированные культуры помогают увеличить урожайность, адаптироваться к сложным климатическим условиям и снижать использование пестицидов. Они также могут приобретать новые полезные свойства, такие как повышенное содержание витаминов или вакцины от определенных болезней.