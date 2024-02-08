"Бургер Кинг" предлагает миллион долларов за рецепт воппера

"Бургер Кинг" проводит конкурс на лучший рецепт воппера, победитель которого будет выбран по количеству голосов и получит миллион долларов, об этом сообщает Today.com.

"Бургер Кинг" запускает новый конкурс под названием "Воппер на миллион долларов", который предлагает участникам шанс выиграть главный приз в 1 миллион долларов за создание оригинального воппера с особыми начинками. Можно выбрать любые ингредиенты, доступны от трех до восьми начинок.

Участникам предлагается изобрести свой собственный рецепт знаменитого бургера, выбрав ингредиенты для идеального, на их взгляд, воппера.

Рецепт победителя будет использоваться ресторанами сети быстрого питания "Бургер Кинг" – вопперы победителя будут продаваться по всей стране в течение ограниченного времени.