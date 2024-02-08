Названы продукты, которые лучше не есть натощак

Рекомендую воздержаться от употребления натощак фруктов и овощей с повышенной кислотностью. Они содержат природные сахара и кислоты. Употребление смузи и сока может вызвать брожение, метеоризм и диарею. Также натощак ни в коем случае нельзя пить кофейные напитки, так как они активно воздействуют на желудочно-кишечный тракт и способствуют выделению соляной кислоты. Это плохо сказывается на общем процессе пищеварения, — рассказала Писарева.