Сургутян накормят супом из рисовых лепешек на корейский Новый год

«Самое важное блюдо, которое готовят во время корейского Лунного Нового года, — это ттоккук или суп из рисовых лепешек. Часто он также содержит другие ингредиенты, в зависимости от предпочтений определенной семьи, например, морские водоросли. Считается, что ттоккук приносит удачу, а чашка этого супа продлевает жизнь на год», — говорится в сообщении.