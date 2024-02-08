Как замариновать шампиньоны: рецепт

Хозяйкам на заметку: маринуем шампиньоны
Маринованные грибы — одно из самых любимых блюд в России. Раньше буквально каждая хозяйка знала секреты отличного маринада. Но с течением времени ситуация изменилась.
Исправляем недоразумение и делимся отличным рецептом маринованных шампиньонов!
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 1 кг.
- Вода — 1 л.
- Гвоздика — 4 бутона
- Черный перец — 9 горошин
- Укроп — 1 пучок
- Лавровый лист — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Болгарский перец — 1 шт.
- Уксус — 70% — 1 ст. л.
- Соль, Сахар — по 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Промыть грибы в нескольких водах. Отварить грибы в течении 1 часа. Грибы увариваются в объеме в 2-3 раза. Поэтому не обязательно наливать много воды.
- Отваренные грибы тщательно промыть в холодной воде. Откинуть на дуршлаг, затем переложить в эмалированную кастрюлю емкостью 1,5 литра.
- В литре холодной воды растворить сахар и соль. Поставить на огонь. Как только вода начнет закипать, снять с огня и влить столовую ложку уксуса.
- Рассолом залить грибы, добавить гвоздику, горошки перца, лавровые листы, пучок укропа и нарезанные на дольки болгарский перец и чеснок. Оставить в прохладном месте настаиваться минимум одни сутки.