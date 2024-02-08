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Хозяйкам на заметку: маринуем шампиньоны

Маринованные грибы — одно из самых любимых блюд в России. Раньше буквально каждая хозяйка знала секреты отличного маринада. Но с течением времени ситуация изменилась.

Как замариновать шампиньоны: рецепт
© Unsplash

Исправляем недоразумение и делимся отличным рецептом маринованных шампиньонов!

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 1 кг.
  • Вода — 1 л.
  • Гвоздика — 4 бутона
  • Черный перец — 9 горошин
  • Укроп — 1 пучок
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Уксус — 70% — 1 ст. л.
  • Соль, Сахар — по 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Промыть грибы в нескольких водах. Отварить грибы в течении 1 часа. Грибы увариваются в объеме в 2-3 раза. Поэтому не обязательно наливать много воды.
  2. Отваренные грибы тщательно промыть в холодной воде. Откинуть на дуршлаг, затем переложить в эмалированную кастрюлю емкостью 1,5 литра.
  3. В литре холодной воды растворить сахар и соль. Поставить на огонь. Как только вода начнет закипать, снять с огня и влить столовую ложку уксуса.
  4. Рассолом залить грибы, добавить гвоздику, горошки перца, лавровые листы, пучок укропа и нарезанные на дольки болгарский перец и чеснок. Оставить в прохладном месте настаиваться минимум одни сутки.
Еда