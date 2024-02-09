Новогодний стол по-китайски: во сколько обойдется отметить год Дракона

В этом году празднование китайского Нового года приходится на 10 февраля. В рамках сотрудничества двух стран его отметят и в некоторых российских городах: в Москве и Санкт-Петербурге пройдут фестивали, на Дальнем Востоке и в Сибири устроят праздничные мероприятия.

В самом Китае на Новый год принято готовить традиционные угощения: пельмени вонтоны, рис, мясо и закуски. Представители сервиса «Пятерочка Доставка» подсчитали, во сколько обойдется новогодний стол по-китайски, если приготовить дома популярные в этой стране блюда. За основу были взяты рецепты традиционных блюд. Стоимость ингредиентов рассчитана по ценам из приложения сервиса из расчета на шесть порций. При подсчете себестоимости не учитывались продукты, которые есть почти на каждой кухне: соль, перец, сахар, растительное масло.

Среди наиболее известных блюд китайской кухни — свинина в кисло-сладком соусе, всевозможные вариации салатов и закусок с фунчозой, пельмени вонтоны и жареный рис.

Для того чтобы порадовать гостей и близких сочной свининой в кисло-сладком соусе, понадобятся свиной окорок (600 грамм), 1–2 луковицы, один крупный болгарский перец, небольшой кабачок, небольшой баклажан, растительное масло (150 мл). Для маринада потребуется соль с перцем по вкусу, 1,5 столовые ложки соевого соуса, чайная ложка молотого имбиря. Для заправки — соевый соус (три столовые ложки), 1,5 столовые ложки рисового уксуса, чайная ложка коричневого сахара и три чайные ложки молотого чеснока. Такой набор продуктов обойдется в 860 рублей.

Другое популярное блюдо — китайские пельмени вонтоны. Их можно подавать в бульоне или обжаренными, а в качестве начинки использовать мясо, овощи или грибы. Предлагаем приготовить простой и распространенный вариант с курицей и беконом. Для начинки нужно взять куриный фарш (375 г), бекон (75 г), 1–2 куриных яйца, 1,5 столовые ложки соевого соуса, имбирь (15 г), немного зеленого лука, петрушки, соли и перца. Тесто готовится из пшеничной муки (450 г), горячей воды (135 мл), картофельного крахмала (24 г) с добавлением 1–2 столовых ложек растительного масла. Приготовление этого блюда на шесть порций обойдется в 760 рублей.

А шесть порций знаменитого салата из стеклянной лапши с овощами и традиционной заправкой собственного приготовления обойдутся в 900 рублей.