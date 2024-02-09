Идеи для романтического ужина на День Святого Валентина

На дворе уже вторая неделя февраля, а значит и долгожданный праздник влюбленных сердец стремится поскорее ворваться в нашу будничную рутину. Популярный блогер и певица Виолетта Чиковани делится топ-идеями романтического ужина со второй половинкой на 14 февраля!

© Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Атмосфера

Как бы парадоксально это ни звучало, но не только присутствие объекта вашего обожанию — это всё, что необходимо. Вся наша жизнь, как пазл, состоит из мелочей, и романтический ужин не исключение. Чтобы задать нужный тон вечеру, зажгите ароматические свечи с тонким ароматом, обволакивающим помещение. Обязательно используйте любые элементы декора, связанные с сердечками и лепестками роз. Банально, но работает в пользу сантиментов абсолютно с каждым! И, конечно же, музыка. Без неё никуда. Желательно выбрать что-то нейтральное, но окутывающее теплотой — без слов. Послушайте плейлист от Apple “Pure Focus”, сразу поймете, о чём идёт речь. А ещё, можно удивить свою половину совместными фото в рамках или в собранными в одном альбоме, если стадия отношений позволяет сделать такой интимный, но очень трогательный жест. Мы живем в эру цифровых технологий, так что фотопечать обладает неимоверно трепещущим сердце эффектом!

Интерьер

Из описаний выше вы уже явно догадались, что проводить романтический ужин лучше всего дома или в уютном лофте, чтобы не отвлекаться на суету вокруг. Наша жизнь каждый день полна суеты и хаоса, поэтому качественно проведенное время наедине стало диковинкой. Для перфекционистов данное решение можно считать идеальным, поскольку всё будет сделано по канонам ваших «заповедей». Про приглушенный свет напоминать, думаю, не придется. А вот про наличие мягких элементов в декоре, да. Подушки, пледы — всё это маст хэв. Во-первых, потому что тактильно они смогут расслабить каждого из партнеров и добавить теплоты и уюта, поскольку за окном ещё зима. Во-вторых, расслабляясь, вы проведете романтический ужин максимально в комфортной обстановке.

Одежда

Я бы не советовала придавать столь и так приватному мероприятию дополнительный официоз. Можно соблюсти некую цветовую палитру в образах, но, глобально, ваш человек должен дать волю своей чувственности самостоятельно, проявив её через стиль. Помним, что каждый «лук» — это способ самовыражения и дополнительны, немой язык коммуникации!

Еда

Сразу обозначу, в доставке нет ничего страшного. Если вы точно знаете, что любите есть и от чего в восторге ваш партнер, смело делегируйте эту зону ответственности компетентным специалистам из проверенных мест. На себя же оставьте сервировку. Так мы экономим время и силы для более рационального и нужного использования. Но здесь, конечно же, важно уточнить, что от домашней еды никто и никогда не откажется. Поэтому для кулинарных гуру и экспериментаторов ниже привожу подбору топ-3 рецептов для романтического ужина на 14 февраля.

Рецепты

«Пицца Любви» в форме сердца

Просто, вкусно, необычно и, самое главное, проверено итальянцами, а они то точно знают, как ублажать своих любимых.

Тесто:

Пшеничная мука 320гр

Вода 200мл

Яйца 2шт

Оливковое масло 2ст.л.

Соль 0.5ч.л

Соус:

Томатная паста 3ст.л.

Базилик 10гр (свежий/сушеный)

Смесь перцев молотых 0.5ч.л

Начинка (может быть любой, в примере ниже «Пеперони»):

Моцарелла 200гр

Помидоры черри 100гр

Салями 100гр

Приготовление:

Тесто замешиваем, раскатываем, дальше придаем форму сердца (самостоятельно либо с помощью формочек) — не забываем, про бортики, выкладываем соус, по желанию нарезанные продукты из списка, ставим в духовку, разогретую на 180 градусов, и выпекаем в течение 15-20 минут.

Крабовый салат с креветками

Экзотично, легко и ярко.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 200гр

Креветки 200гр

Пекинская капуста 200гр

Ананасы (консервированные) 150 гр

Гранат 100гр

Твердый сыр 80гр

Майонез/Сметана с солью 3ст.л.

Приготовление:

Креветки покупаем готовыми либо отвариваем до готовности, капусту шинкуем мелко или нарезаем по личным предпочтениям, ананас режем кубиками, гранат разбираем на зернышки, твердый сыр можно натереть или тоже нарезать кубиками, далее перемешиваем всё вместе с майонезом или сметаной с солью. Готово!

Шоколадный пудинг

Кто откажется от быстрого и нетяжелого десерта?

Ингредиенты:

Яичные желтки 2шт

Молоко 600мл

Сливки 150мл

Сахар 2ст.л.

Картофельный крахмал 2ст.л.

Пшеничная мука 2ст.л.

Какао 2ст.л.

Темный шоколад 70гр

Ванилин 0.2ч.л.

Приготовление:

Растапливаем шоколад, затем (не смешивая), соединяем вместе только крахмал, муку, ванилин и какао — перемешиваем. Взбиваем в кастрюле желтки, вливаем половину молока, перемешиваем. Всыпаем сухую смесь, снова перемешиваем. Добавляем оставшееся молоко и сливки, перемешиваем.

Ставим кастрюлю на средний огонь и, помешивая, доводим массу до горячего состояния. Добавляем растопленный шоколад, продолжая перемешивать. Важно, чтобы шоколад полностью растаял. Не увеличивая нагрев, доводим массу до легкого и равномерного кипения. Загустевшую массу ставим на минимальный нагрев и доводим до желаемой консистенции ещё в течение 3-5 минут. Убираем получившийся результат в холодильник на 1,5-2 часа.