Диетолог указала на опасные для некоторых людей овощи и фрукты

Овощи и фрукты, включая любимые россиянами яблоки и груши, могут быть опасными для некоторых людей, предупредила диетолог, нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова. Об этом врач рассказала в комментарии для «Ленты.ру».

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Русанова указала, что пациентам с синдромом раздраженного кишечника (СРК) избыток растительной пищи может навредить, поэтому им необходимо свести к минимуму употребление фруктов и овощей. Это позволит снизить риск обострения заболевания, проявляющегося болью в животе, постоянным вздутием, нарушением стула.

Синдром раздраженного кишечника встречается чаще у женщин, и во многих случаях его появление обусловлено генетической предрасположенностью.

При СРК, по словам диетолога, необходимо сократить присутствие в рационе углеводов, которые активно перевариваются бактериями, производящими газы в кишечнике. Она обратила внимание, что картофель, зеленую фасоль, морковь, огурцы, апельсины, мандарины при этом заболевании есть можно, а цветную капусту, лук, спаржу, свеклу, яблоки, груши и манго категорически нельзя.

Даже разрешенные диетой фрукты и овощи могут вызвать неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте, если съесть их сверх меры. Поэтому пациентам с СРК можно за раз употреблять не более 150 граммов овощей и один фрукт. При этом есть их больше трех раз в день не следует.

Людям с СРК необходимо тщательно пережевывать пищу — буквально до тех пор, пока она не потеряет вкус, рассказала Русанова, подчеркнув, что крайне не рекомендуется принимать пищу в спешке, на ходу или за просмотром телевизора.