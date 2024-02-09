Сегодня российский рынок чая практически полностью защищен от фальсификации и контрафакта, в отличие от 90-х годов, когда подобные проблемы были распространены. Это подтверждается словами генерального директора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии, который отмечает, что даже дорогие виды чая, ввозимые из других стран, не подвержены подделке.

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По словам эксперт в эфире Общественной Службы Новостей, около 95% чая на массовом рынке России производится внутри страны на фабриках отечественных производителей. Большая часть этого объема приходится на всего пять российских компаний, которые находятся под постоянным контролем контролирующих органов. Это гарантирует, что фальсификация продукции исключена.

Чантурия также подчеркивает, что важную роль в поддержании честности рынка играют федеральные розничные сети, через которые осуществляется большинство продажи чая. Поставщики обязаны соблюдать определенные требования, чтобы продукция могла попасть на полки магазинов, что делает фальсификацию практически невозможной.

Эксперт также отмечает, что российские производители активно мониторят ситуацию на рынке и быстро реагируют на любые отклонения, включая возможные случаи фальсификации. Система контроля и безопасности компаний значительно усилилась, что делает фальсификацию под видом существующего бренда маловероятной.