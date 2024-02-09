Стала известна новая пищевая мания молодых российских матерей

Универсальный рецепт: хочешь за что-нибудь поругать хоть молодежь, хоть современную Москву — скажи про вредную привычку гулять со стаканчиком кофе. Какая, мол, нелепая мода! И повод есть: за последний год количество кофеен, где можно получить вожделенный капучино навынос, в Москве выросло на 11,38% — об этом свидетельствуют данные недавнего исследования одного из сервисов онлайн-карт.

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Теперь в Москве почти 6000 кофеен — примерно столько же, сколько парикмахерских. Причем находятся они не только в оазисах ресторанно-гламурного ЦАО, нет: там всего 20%. Кофе продают около каждой станции метро в каждом районе. И ведь покупают!

Спрос на кофе есть — кто б сомневался. Предложений тоже навалом. Но мода?

Всерьёз говорить о том, что в Москве, дескать, «модно» ходить со стаканчиком кофе наперевес, могут только авторы тезисов «Вся молодёжь ходит в мини-юбках» или «Сегодня дети читают только «Гарри Поттера». Ну да, было дело: все дети действительно читали только «Гарри Поттера»… лет этак пятнадцать, если не двадцать назад (я, помню, услышала такой упрёк от медсестры в детской больнице весной 2003 года — стало быть, двадцать один год назад). И молодёжь действительно ходила в мини-юбках — нормальная такая молодёжь, которая была молодёжью в гламурные нулевые года. Сейчас эта «молодёжь» всеми силами пытается вытащить своих детей из оверсайз-худи и поставить на каблуки. Обычно тщетно.

В настоящей современной Москве — а не в Москве пятнадцатилетней давности — по-настоящему модным кофе считается «спешелти». Впервые слышите? Ну-ну, отстали от моды! Значит-с, спешелти — это кофе, в котором ставка сделана на качестве зерна, а не тонну усилителей вкуса на базе молока и сахара. Культура спешелти строится на разных тактиках приготовления кофе — аэропресс, холодное заваривание, фильтр, воронка… ну ладно, и банальный эспрессо из кофемашинки, если у вас совсем с фантазией туго. Тут принято выбирать терруар зерна — Эфиопия, Бразилия, Колумбия или вообще нечто азиатское — и ни в коем случае не бежать со стаканчиком кофе сломя голову, а сидеть и смаковать его в кофейне, беседуя с бариста. Признаться, что ты предпочитаешь двойной латте с ванильным сиропом и сливками — это в современном мире примерно то же самое, что признаться в любви к залитому майонезом салату или полусладкому вину. Мол, бывает, конечно, у каждого свои слабости… но всё-таки вкус-то надо развивать, дорогой гражданин, а то как-то неловко даже… сходили б хоть на дегустацию какую-нибудь, попробовали понять, чем отличается мытая Кения от натуральной Колумбии средней обжарки…

Всё это принято называть «третьей кофейной волной»: мол, наконец-то люди распробовали вкус хорошего кофе, ура! Ну а предшествующая волна, вторая — та самая культура беготни с кофейными стаканчиками — была, конечно, продуктом своей эпохи. И за нее мы должны поблагодарить американские фильмы и сериалы. Они превратили «кофе с собой» в настоящий маркер успешного прогрессивного яппи конца нулевых — скажем, в 2010 году стаканчик из «Старбакса» (светлая ему память), наполненный капучино с сиропом айриш-крим и дополнительным шотом эспрессо, действительно служил нехилым таким показателем социального статуса. Каждая девочка-студенточка считала обязательным сфотографироваться со стаканчиком, а вопрос на узнавание зелёной русалки на логотипе «Старбакса» входил в тест «Относитесь ли вы к среднему классу?» в каком-то журнале.

А что сегодня? Ну а сегодня всё достаточно прозаично: кофе «на вынос» превратился в нормальную повседневную часть нашей жизни. О каком гламуре или, извините за выражение, «моде» можно говорить, если кофейные палатки стоят в любом переходе метро? Мода — особенно в том примитивном понимании, которое вкладывает это слово большинство! — всё-таки должна быть хоть чуть-чуть элитарной. Вот «Старбакс» начала 2010-х со стаканом капучино за 350 рублей (если кто-то забыл: наш маленький зелёный друг У.Е. тогда стоил тридцать) был вполне выпендрёжным. Сегодня же и латте, и капучино, и миндальное молоко пополам с малиновым сиропом — нормальный такой массмаркет.

Знаете, среди кого кофе в стаканчиках востребован сильнее всего? Не угадаете — вовсе не среди юных прогрессивных студентов. Среди молодых матерей с колясками он пользуется огромной популярностью! Что довольно логично — этой публике приходится наматывать по улице километры с коляской 2-3 часа ежедневно и в любую погоду. Вот тут-то и пригождается стаканчик объёмом 400 мл! И всё равно, какой там кофе — Бразилия или Эфиопия, — главное, чтобы был горячим. Не зря, кстати, несколько лет назад урбанисты проводили целое исследование доступности районных кофеен для этих самых мам с колясками — ну, можно ли зайти внутрь с коляской, есть ли пандус или можно вовсе подойти к окошку на улице? А на ручках современных колясок, кстати, даже специальные держалки-подставки для кофейных стаканчиков часто предусмотрены — всё для людей!