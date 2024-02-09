$90.89-0.3797.94-0.42
Почта

В соцсетях набирает популярность китайская закуска лед на гриле

В соцсетях набирает популярность китайская закуска лед на гриле, пишет The Indian Express.

В соцсетях набирает популярность китайская закуска лед на гриле
© Unsplash.com

Как пишут СМИ, кубики льда кладут на гриль, поливают маслом и смешивают с перцем чили и порошком тмина, а при подаче украшают кинзой. Готовится блюдо несколько секунд, чтобы лед не успел превратиться в воду. Стоимость порции составляет примерно $2.

Сургутян накормят супом из рисовых лепешек на корейский Новый год

По словам местных жителей, попробовавших блюдо, оно "перезагружает вкусовые рецепторы". После того, как кадры со льдом на гриле начали расходиться по соцсетям, многие люди захотели купить себе порцию.

«Съешь лед и будешь счастлив», - пишут комментаторы.

Однако некоторые отнеслись к такому блюду скептически.

«Единственный раз, когда я поверил бы маме, если бы она сказала, что это есть у нас дома», - шутят участники обсуждения.

Еда
Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости