В соцсетях набирает популярность китайская закуска лед на гриле
В соцсетях набирает популярность китайская закуска лед на гриле, пишет The Indian Express.
Как пишут СМИ, кубики льда кладут на гриль, поливают маслом и смешивают с перцем чили и порошком тмина, а при подаче украшают кинзой. Готовится блюдо несколько секунд, чтобы лед не успел превратиться в воду. Стоимость порции составляет примерно $2.
По словам местных жителей, попробовавших блюдо, оно "перезагружает вкусовые рецепторы". После того, как кадры со льдом на гриле начали расходиться по соцсетям, многие люди захотели купить себе порцию.
«Съешь лед и будешь счастлив», - пишут комментаторы.
Однако некоторые отнеслись к такому блюду скептически.
«Единственный раз, когда я поверил бы маме, если бы она сказала, что это есть у нас дома», - шутят участники обсуждения.