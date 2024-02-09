Треть россиян предпочитает колбасы в натуральной оболочке
Опрос населения показал, что материал, из которого изготовлена оболочка колбасных изделий, имеет значение для 39% россиян. При этом абсолютное большинство выбирает колбасы в натуральной оболочке.
Аналитический центр НАФИ собрал данные о предпочтениях россиян при выборе колбас. Как показал опрос, с результатами которого ознакомилась sfera.fm, для 50% россиян не имеет принципиального значения, из чего изготовлена оболочка приобретаемой колбасы. Однако россияне, которые обращают внимание на этот фактор, в абсолютно большинстве предпочитают колбасы в натуральной оболочке.
Так, за колбасы в натуральной оболочке отдали свой голос 30% опрошенных. Еще 7% россиян выбирают колбасу в искусственной оболочке, и 6% затрудняются ответить. Только 5% опрошенных заявили, что совсем не покупают колбасу.
Напомним, что год назад российские производители мясной продукции столкнулись с перебоями в поставках импортных оболочек для колбас — при этом собственного производства фиброузных оболочек для колбас в стране не было, что могло привести к проблемам с выпуском колбас и других мясных изделий.
Тогда эксперты ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН рекомендовали производителям переходить на оболочки для колбас из кишок животных.
Натуральным оболочка для колбас также будет посвящена отдельная дискуссионная панель на Международном форуме АГРО.PRO 20-21 марта 2024 года. В рамках дискуссии будут подниматься такие вопросы, как функциональность и эстетика натуральной оболочки, тренд к устойчивости и экологической осознанности, инновации в производстве натуральной оболочки — и другие.
Треть россиян предпочитает колбасы в натуральной оболочке