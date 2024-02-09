Треть россиян предпочитает колбасы в натуральной оболочке

Опрос населения показал, что материал, из которого изготовлена оболочка колбасных изделий, имеет значение для 39% россиян. При этом абсолютное большинство выбирает колбасы в натуральной оболочке.

© Sfera.fm

Аналитический центр НАФИ собрал данные о предпочтениях россиян при выборе колбас. Как показал опрос, с результатами которого ознакомилась sfera.fm, для 50% россиян не имеет принципиального значения, из чего изготовлена оболочка приобретаемой колбасы. Однако россияне, которые обращают внимание на этот фактор, в абсолютно большинстве предпочитают колбасы в натуральной оболочке.

Так, за колбасы в натуральной оболочке отдали свой голос 30% опрошенных. Еще 7% россиян выбирают колбасу в искусственной оболочке, и 6% затрудняются ответить. Только 5% опрошенных заявили, что совсем не покупают колбасу.

Напомним, что год назад российские производители мясной продукции столкнулись с перебоями в поставках импортных оболочек для колбас — при этом собственного производства фиброузных оболочек для колбас в стране не было, что могло привести к проблемам с выпуском колбас и других мясных изделий.

Тогда эксперты ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН рекомендовали производителям переходить на оболочки для колбас из кишок животных.