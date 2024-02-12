Эндокринолог предупредила о вреде кофе на завтрак

Эндокринолог Воеводина предупредила о вреде кофе на завтрак
Врач-эндокринолог Ольга Воеводина сообщила о вреде употребления кофе и рассказала, как много чашек в день можно пить без ущерба для здоровья.
По ее словам, основной причиной привлекательности этого напитка является его тонизирующее действие. Но регулярное употребление кофе может вызывать привыкание. Отказ от него может приводить к головной боли, слабости и сонливости. Также организм может развить толерантность к кофеину, и резкий отказ вызовет синдром отмены с сопутствующими симптомами, предупредила медик.
Кроме того, излишнее потребление кофе может вызвать бессонницу, тревожность и проблемы с пищеварением.
— Некоторые люди более восприимчивы к кофе, чем другие, и их организм быстро метаболизирует кофеин, поэтому они не испытывают никакого влияния на сон даже после употребления напитка перед сном, — отметила Воеводина в беседе с «Известиями».
Она посоветовала ограничивать потребление этого напитка людям с повышенным давлением и тяжелой формой гипертонии. Две или более чашки кофе в день могут повысить риск сердечного приступа или инсульта.
Кофе может оказывать негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт, особенно при употреблении натощак, предупредила эндокринолог.
Зеленый чай может улучшить работу сердца и сосудов. Этот напиток крайне полезен и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.