Эндокринолог предупредила о вреде кофе на завтрак

Врач-эндокринолог Ольга Воеводина сообщила о вреде употребления кофе и рассказала, как много чашек в день можно пить без ущерба для здоровья.

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По ее словам, основной причиной привлекательности этого напитка является его тонизирующее действие. Но регулярное употребление кофе может вызывать привыкание. Отказ от него может приводить к головной боли, слабости и сонливости. Также организм может развить толерантность к кофеину, и резкий отказ вызовет синдром отмены с сопутствующими симптомами, предупредила медик.

Кроме того, излишнее потребление кофе может вызвать бессонницу, тревожность и проблемы с пищеварением.

— Некоторые люди более восприимчивы к кофе, чем другие, и их организм быстро метаболизирует кофеин, поэтому они не испытывают никакого влияния на сон даже после употребления напитка перед сном, — отметила Воеводина в беседе с «Известиями».

Она посоветовала ограничивать потребление этого напитка людям с повышенным давлением и тяжелой формой гипертонии. Две или более чашки кофе в день могут повысить риск сердечного приступа или инсульта.

Кофе может оказывать негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт, особенно при употреблении натощак, предупредила эндокринолог.