Два в одном: готовим чизкейк с брауни

Если вы любите и брауни, и чизкейк, можно не делать выбор, а приготовить десерт два в одном. Во-первых, это очень красиво, во-вторых, однозначно вкусно.

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Ингредиенты:

Для брауни:

Темный шоколад — 80 г

Сливочное масло — 90 г

Сахар — 190 г

Ванильный сахар — 10 г

Яйца — 150 г

Какао — 30 г

Соль — щепотка

Мука пшеничная — 60 г

Мука миндальная — 30 г

Разрыхлитель —2 г

Для чиза:

Творожный сыр — 330 г

Сахар — 70 г

Ванильный сахар — 10 г

Яйцо — 90 г

Шоколад темный — 60 г

Сливочное масло — 20 г

Сливки — 20 г Для глазури:

Процесс приготовления:

Растопить масло с шоколадом. Перемешать в однородную массу. Добавить сахар, ванильный сахар, соль и какао. Добавить яйца и хорошо перемешать венчиком. Добавить 2 вида муки с разрыхлителем. Перемешать в однородную массу.

Форму (15х20 или круглую 20 см) выложить дно пергаментов и влить тесто. Выпекать в разогретой до 180С духовке 30 минут.

Перемешать все ингредиенты для чиза в гладкую массу и вылить на горячий корж. Убрать снова в духовку на 30 минут. Полностью остудить.