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Два в одном: готовим чизкейк с брауни

Если вы любите и брауни, и чизкейк, можно не делать выбор, а приготовить десерт два в одном. Во-первых, это очень красиво, во-вторых, однозначно вкусно.

Два в одном: готовим чизкейк с брауни
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Ингредиенты:

Для брауни:

  • Темный шоколад — 80 г
  • Сливочное масло — 90 г
  • Сахар — 190 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Яйца — 150 г
  • Какао — 30 г
  • Соль — щепотка
  • Мука пшеничная — 60 г
  • Мука миндальная — 30 г
  • Разрыхлитель —2 г

Для чиза:

  • Творожный сыр — 330 г
  • Сахар — 70 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Яйцо — 90 г
Для глазури:
  • Шоколад темный — 60 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Сливки — 20 г

Процесс приготовления:

Растопить масло с шоколадом. Перемешать в однородную массу. Добавить сахар, ванильный сахар, соль и какао. Добавить яйца и хорошо перемешать венчиком. Добавить 2 вида муки с разрыхлителем. Перемешать в однородную массу.

Форму (15х20 или круглую 20 см) выложить дно пергаментов и влить тесто. Выпекать в разогретой до 180С духовке 30 минут.

Перемешать все ингредиенты для чиза в гладкую массу и вылить на горячий корж. Убрать снова в духовку на 30 минут. Полностью остудить.

Растопить шоколад с маслом и сливками (можно с молоком) чуть остудить и вылить на чиз. Разровнять. Убрать в холодильник не менее на 6 часов.

Еда