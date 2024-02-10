Два в одном: готовим чизкейк с брауни
Если вы любите и брауни, и чизкейк, можно не делать выбор, а приготовить десерт два в одном. Во-первых, это очень красиво, во-вторых, однозначно вкусно.
Ингредиенты:
Для брауни:
- Темный шоколад — 80 г
- Сливочное масло — 90 г
- Сахар — 190 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Яйца — 150 г
- Какао — 30 г
- Соль — щепотка
- Мука пшеничная — 60 г
- Мука миндальная — 30 г
- Разрыхлитель —2 г
Для чиза:
- Творожный сыр — 330 г
- Сахар — 70 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Яйцо — 90 г
- Шоколад темный — 60 г
- Сливочное масло — 20 г
- Сливки — 20 г
Процесс приготовления:
Растопить масло с шоколадом. Перемешать в однородную массу. Добавить сахар, ванильный сахар, соль и какао. Добавить яйца и хорошо перемешать венчиком. Добавить 2 вида муки с разрыхлителем. Перемешать в однородную массу.
Форму (15х20 или круглую 20 см) выложить дно пергаментов и влить тесто. Выпекать в разогретой до 180С духовке 30 минут.
Перемешать все ингредиенты для чиза в гладкую массу и вылить на горячий корж. Убрать снова в духовку на 30 минут. Полностью остудить.
Растопить шоколад с маслом и сливками (можно с молоком) чуть остудить и вылить на чиз. Разровнять. Убрать в холодильник не менее на 6 часов.