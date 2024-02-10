Эксперты предупредили об опасности соусов промышленного производства

Кетчуп, соевый соус, горчица и табаско промышленного производства могут содержать слишком много сахара и соли. По мнению специалистов из министерства здравоохранения Великобритании, злоупотребление этими продуктами может негативно сказаться на сердце и сосудах. Об этом сообщает Daily Mail.

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Эксперты Daily Mail проанализировали пищевой состав промышленных соусов популярных брендов для оценки содержания в них соли и сахара. Оказалось, что в одной столовой ложке соевого соуса может содержаться почти половина рекомендуемой ежедневной нормы соли для взрослого человека. Кроме того, такое же количество сладкого соуса чили может «покрыть» почти треть дневной нормы сахара.

Отмечается, что высоким содержанием соли также отличились английская горчица бренда Colman's (содержит 8,4 г соли на 100 г продукта) и соус Tabasco sriracha (содержит 6,7 г соли на 100 мл). В 100 г томатного кетчупа Heinz содержится 22,8 г соли — примерно 6,8 г на порцию из двух столовых ложек.

Специалисты из министерства здравоохранения Великобритании не рекомендуют превышать допустимую норму ежедневного употребляемой соли — она составляет шесть граммов. По их мнению, это может привести к повышению кровяного давления и увеличению вероятности сердечного приступа и инсульта.

Виктория Тейлор, глава отдела нутрициологии британского фонда сердца, рассказала, что зачастую люди действительно забывают отслеживать количество потребляемых соли и сахара. Она посоветовала готовить соусы самостоятельно, используя в качестве основы такие ингредиенты, как нежирный йогурт, чеснок и овощи.