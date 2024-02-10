Эксперты рассказали о пользе и вреде пиццы

В Роспотребнадзоре отметили, что в пицце есть углеводы, белки, жиры, витамины и минералы. Делают ее с разными начинками, поэтому каждый найдет себе вкус по душе.

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Пицца полезна тем, что углеводы и белки в ней - источники энергии для организма. При этом овощная еще богата витаминами и минералами, а сырная - кальцием, который нужен для поддержания здоровых костей и мышц.

Специалисты предупредили, что слишком много пиццы есть нельзя, так как переизбыток вреден для здоровья сердца, повышает давление и приводит к проблемам с почками.

Кроме того, есть высококалорийная пицца, когда в ее составе много масла и мяса. А в магазинные варианты кладут вредные для здоровья пищевые добавки.

В Роспотребнадзоре советуют выбирать пиццу из тонкого теста, где поменьше сыра и побольше овощей. Если не переедать, то это блюдо не навредит организму.