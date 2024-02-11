Рецепт творожной запеканки с апельсином и морковью

Для вкусного начала дня: готовим творожную запеканку с апельсином и морковью
В воскресенье утром так не хочется никуда спешить и торопиться, особенно утром. В это желание отлично впишется творожная запеканка — универсальное блюдо, которое любят и взрослые, и дети.
Предлагаем рецепт с апельсином и морковью — вкусно, красиво и полезно.
Ингредиенты:
- Морковь — 140-150 г
- Апельсин крупный — 1 шт(200 г мякоти без пленок + цедра)
- Масло сливочное — 15 г
- Вода — 100 мл
- Творог 5-9% — 400 г
- Яйца С1 — 2 шт
- Сахар — 35 г
- Ванильный экстракт — 3/4 ч.л.
- Манная крупа из твердых сортов пшеницы — 40 г
Процесс приготовления:
- Морковь натереть на мелкой терке. Цедру апельсина натереть на мелкой терке (только оранжевую часть). Апельсин почистить, мякоть очистить от белых пленок, нарезать маленькими кусочками.
- Выложить морковь на сковороду, добавить масло, воду, перемешать и готовить на среднем огне примерно 10 минут под крышкой, иногда помешивать. Добавить мякоть апельсина с соком, перемешать, готовить еще ~3 минуты под крышкой. Снять с плиты.
- В миску выложить творог, яйца, сахар и измельчить блендером до однородности. Добавить ванильный экстракт, манную крупу, перемешать. Добавить тушеные морковь с апельсином, цедру и перемешать до однородности.
- Разогреть духовку до 180С. Смазать сливочным маслом форму для запекания, выложить в нее подготовленную творожную смесь и запекать при 180С в течение ~ 1 часа. Подавать со сметаной.