$90.89-0.3797.94-0.42
Почта

Для вкусного начала дня: готовим творожную запеканку с апельсином и морковью

В воскресенье утром так не хочется никуда спешить и торопиться, особенно утром. В это желание отлично впишется творожная запеканка — универсальное блюдо, которое любят и взрослые, и дети.

Рецепт творожной запеканки с апельсином и морковью
© Eva.ru

Предлагаем рецепт с апельсином и морковью — вкусно, красиво и полезно.

Ингредиенты:

  • Морковь — 140-150 г
  • Апельсин крупный — 1 шт(200 г мякоти без пленок + цедра)
  • Масло сливочное — 15 г
  • Вода — 100 мл
  • Творог 5-9% — 400 г
  • Яйца С1 — 2 шт
  • Сахар — 35 г
  • Ванильный экстракт — 3/4 ч.л.
  • Манная крупа из твердых сортов пшеницы — 40 г

Процесс приготовления:

  1. Морковь натереть на мелкой терке. Цедру апельсина натереть на мелкой терке (только оранжевую часть). Апельсин почистить, мякоть очистить от белых пленок, нарезать маленькими кусочками.
  2. Выложить морковь на сковороду, добавить масло, воду, перемешать и готовить на среднем огне примерно 10 минут под крышкой, иногда помешивать. Добавить мякоть апельсина с соком, перемешать, готовить еще ~3 минуты под крышкой. Снять с плиты.
  3. В миску выложить творог, яйца, сахар и измельчить блендером до однородности. Добавить ванильный экстракт, манную крупу, перемешать. Добавить тушеные морковь с апельсином, цедру и перемешать до однородности.
  4. Разогреть духовку до 180С. Смазать сливочным маслом форму для запекания, выложить в нее подготовленную творожную смесь и запекать при 180С в течение ~ 1 часа. Подавать со сметаной.
Еда