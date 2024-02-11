Нутрициолог предупредила о вреде пельменей

Любимые многими россиянам пельмени могут быть вредны для здоровья. Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявила врач-нутрициолог Алёна Денисова.

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В частности, она напомнила, что традиционный рецепт пельменей включает в себя пшеничную муку и фарш.

«Первый ингредиент – это простой углевод, который быстро усваивается организмом и не даёт чувства сытости, – подчеркнула специалист. – Фарш чаще всего готовят из жирного мяса, что в разы увеличивает калорийность пельменей».

Кроме того, как отметила врач, некоторые предпочитают добавлять к продукту различные соусы, которые влияют на энергетическую ценность блюда.

При этом она считает, что при правильном приготовлении этого блюда, а также при его умеренном употреблении пельмени станут даже полезными.

«Ведь мясо насыщает белком, а сметана, которую лучше всего использовать в качестве соуса, содержит необходимые организму жиры», – резюмировала Денисова.