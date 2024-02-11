Диетолог рассказала о коварстве макарон аль-денте

Врачи уже развеяли миф о том, что макароны — это исчадие ада и ни в коем случае нельзя есть все эти углеводы. Мол, нужно просто правильно выбирать, готовить и подавать, тогда и проблем с весом не будет. Однако как-то многие забыли упомянуть, что, выбирая пользу, можно проиграть в талии.

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Как объяснила диетолог и эндокринолог Виктория Гончар, чтобы не набрать вес, а, наоборот, похудеть, нужно выбрать правильные макароны — группы А, из твёрдых сортов пшеницы. На иностранной упаковке могут быть обозначения grano duro или durum. В них и белка побольше (12 15 г на 100 г макарон), и в целом они полезнее. Категорией Б и В тоже, конечно, не отравитесь, но толку от них меньше.

Второй важный момент — нужно правильно приготовить макароны. Лучше отварить их до полуготовности (время обычно указано на упаковке), однако важно понимать, что полутвёрдое состояние добавляет калорийности на 25%. Разваренные макароны из-за обилия воды будут менее калорийный, но и менее полезные.

При этом стоит помнить, что за раз нельзя съедать более 150 граммов готовых макарошек и в блюдо нельзя бухать жирные соусы на масле или сливках. Можно к ним подать нежирное мясо, рыбу и соус на основе томатной пасты с зеленью.

Кому от макарон лучше вообще отказаться?