Как нужно хранить и готовить яйца для сохранения витамина D

Учёные из Университета Ньюкасла обнаружили, что условия хранения и способ приготовления влияет на уровень витамина D в куриных яйцах. Научная статья опубликована в журнале Foods.

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Команда выяснила, что если яйца хранить при комнатной температуре, то витамин D сохраняется лучше. Поэтому для восполнения нутриента лучше не убирать продукт в холодильник.

Что касается способа приготовления, то для сохранения витамина яйца лучше отваривать или подавать в виде омлета.