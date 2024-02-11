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Как вкусно приготовить печень? Четыре отличных рецепта

Из печени можно приготовить много интересных блюд, однако не все хозяйки о них знают. Если вы хотите регулярно включать этот продукт в рацион своей семьи, посмотрите нашу подборку, все четыре блюда придутся кстати.

Как вкусно приготовить печень: четыре рецепта
© Eva.ru

Печеночные котлеты

Ингредиенты:

  • Печень — 500 г
  • Лук — 2 шт
  • Яйцо — 2 шт
  • Мука — 0,5 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Печень помойте, очистите от пленок и нарежьте крупными кусками.
  • Измельчите в блендере вместе с луком.
  • Добавьте муку, сметану и яйца.
  • Перемешайте печеночное тесто, оно должно быть консистенции густой сметаны. Посолите по вкусу (на 500 г печени необходимо примерно 1 ч.л. соли).
  • На сковородке разогрейте столовую ложку масла. Выложите печеночные котлеты ложкой и жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

Печеночные блины

Ингредиенты:

  • Печень куриная — 800 г
  • Яйцо — 2-3 шт
  • Мука — 8-10 ст. л.
  • Молоко — 300 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сода — щепотка
  • Растительное масло — 2-3 ст. л.

Процесс приготовления:

  • Куриную печень измельчите с помощью погружного блендера. Печеночная масса должна быть единой, жидкой.
  • Влейте в печенку молоко. Добавьте яйца и растительное масло. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте соду. Добавьте порциями муку и вымешайте.
  • Тесто для печеночных блинчиков должно получиться более густым, чем для обычных тонких блинчиков.
  • Выпекайте на разогретой антипригарной сковороде с двух сторон.

Печень в сырном соусе

Ингредиенты:

  • Печень говяжья — 0,5 кг
  • Плавленый сыр — 150 г
  • Репчатый лук — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Мука пшеничная — 1 ст. л.
  • Зелень — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке.
  • Печень аккуратно промыть, удалить лишние пленки и нарезать на небольшие продольные кусочки.
  • Лук, морковь и печенку выложить на сковороду и, постоянно помешивая, обжарить на среднем огне примерно 8-10 минут.
  • Добавить соль, специи, столовую ложку муки и хорошенько перемешать, а затем влить стакан воды. Когда вода закипит, выложить кусочки плавленного сыра и, не забывая помешивать, дождаться его полного растворения.

Паштет из куриной печени

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 140 г
  • Куриная печень — 500 г
  • Яблоко — 1 шт
  • Лук — 1 шт
  • Коньяк — 45 мл
  • Сливки 33% — 30 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Растопите в сковороде на среднем огне 20 г сливочного масла. Мелко нарежьте лук и обжаривайте до мягкости.
  • Очистите и натрите яблоко. Выложите его к луку вместе с печенью. Через 3 минуты влейте коньяк и готовьте еще около 4 минут до готовности мяса и выпаривания алкоголя.
  • Посолите и поперчите. Добавьте сливки. Пробейте блендером до однородности. Не выключая блендер, порциями введите оставшееся масло.
  • Переложите паштет в миску. Остудите до комнатной температуры, а затем уберите в холодильник минимум на 30 минут.
Еда