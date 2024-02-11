Как вкусно приготовить печень: четыре рецепта

Как вкусно приготовить печень? Четыре отличных рецепта
Из печени можно приготовить много интересных блюд, однако не все хозяйки о них знают. Если вы хотите регулярно включать этот продукт в рацион своей семьи, посмотрите нашу подборку, все четыре блюда придутся кстати.
Печеночные котлеты
Ингредиенты:
- Печень — 500 г
- Лук — 2 шт
- Яйцо — 2 шт
- Мука — 0,5 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Растительное масло — для жарки
- Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
- Печень помойте, очистите от пленок и нарежьте крупными кусками.
- Измельчите в блендере вместе с луком.
- Добавьте муку, сметану и яйца.
- Перемешайте печеночное тесто, оно должно быть консистенции густой сметаны. Посолите по вкусу (на 500 г печени необходимо примерно 1 ч.л. соли).
- На сковородке разогрейте столовую ложку масла. Выложите печеночные котлеты ложкой и жарьте на среднем огне до золотистой корочки.
Печеночные блины
Ингредиенты:
- Печень куриная — 800 г
- Яйцо — 2-3 шт
- Мука — 8-10 ст. л.
- Молоко — 300 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Сода — щепотка
- Растительное масло — 2-3 ст. л.
Процесс приготовления:
- Куриную печень измельчите с помощью погружного блендера. Печеночная масса должна быть единой, жидкой.
- Влейте в печенку молоко. Добавьте яйца и растительное масло. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте соду. Добавьте порциями муку и вымешайте.
- Тесто для печеночных блинчиков должно получиться более густым, чем для обычных тонких блинчиков.
- Выпекайте на разогретой антипригарной сковороде с двух сторон.
Печень в сырном соусе
Ингредиенты:
- Печень говяжья — 0,5 кг
- Плавленый сыр — 150 г
- Репчатый лук — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Мука пшеничная — 1 ст. л.
- Зелень — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке.
- Печень аккуратно промыть, удалить лишние пленки и нарезать на небольшие продольные кусочки.
- Лук, морковь и печенку выложить на сковороду и, постоянно помешивая, обжарить на среднем огне примерно 8-10 минут.
- Добавить соль, специи, столовую ложку муки и хорошенько перемешать, а затем влить стакан воды. Когда вода закипит, выложить кусочки плавленного сыра и, не забывая помешивать, дождаться его полного растворения.
Паштет из куриной печени
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 140 г
- Куриная печень — 500 г
- Яблоко — 1 шт
- Лук — 1 шт
- Коньяк — 45 мл
- Сливки 33% — 30 мл
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Растопите в сковороде на среднем огне 20 г сливочного масла. Мелко нарежьте лук и обжаривайте до мягкости.
- Очистите и натрите яблоко. Выложите его к луку вместе с печенью. Через 3 минуты влейте коньяк и готовьте еще около 4 минут до готовности мяса и выпаривания алкоголя.
- Посолите и поперчите. Добавьте сливки. Пробейте блендером до однородности. Не выключая блендер, порциями введите оставшееся масло.
- Переложите паштет в миску. Остудите до комнатной температуры, а затем уберите в холодильник минимум на 30 минут.