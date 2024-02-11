$90.89-0.3797.94-0.42
Почта

Солнечная мякоть: польза и вред маракуйи

Фрукт с необычным названием маракуйя "пришёл" к нам из Бразилии, однако сегодня его выращивают и в Южной Африке. Это крупный круглый плод с тёмно-синей кожицей и жёлтой зернистой мякотью. Маракуйю выращивают зачастую ради её вкусного сока, который добавляют в напитки и десерты, её семенами украшают сладкие блюда, смузи, коктейли и чаи.

Солнечная мякоть: польза и вред маракуйи
© Incnews.ru

Польза маракуйи

Улучшает деятельность ЖКТ

Мякоть маракуйи состоит из грубых волокон, оказывающих мягкое слабительное действие и выводящих из организма токсины.

Делает кожу красивее

Этот экзотический фрукт содержит альфа-гидроксикислоты, благодаря которым кожа становится более увлажнённой и подтянутой. Неслучайно сок маракуйи присутствует в составе косметических средств для зрелой/увядающей кожи. А гели на основе этого компонента напитывают влагой сухую кожу, делают её более гладкой, устраняя шелушения.

Снимает тревожность

Аромат маракуйи считается успокаивающим. Он избавляет от стресса, помогает поднять настроение.

Сельдерей: польза и вред, как влияет на организм

Вред маракуйи

Вызывает аллергию

У некоторых людей маракуйя может вызвать аллергическую реакцию. Проявления аллергии могут быть разными — от покраснений и зуда на коже до отёков слизистых; Будьте осторожны при употреблении этого плода, особенно, если у вас есть аллергия на другие виды фруктов. И также с осторожностью вводите маракуйю в детское меню — организм ребёнка, не знакомый с экзотическими фруктами, может отреагировать непредсказуемо.

Повышает уровень сахара в крови

Мякоть маракуйи имеет яркий сладкий вкус, поэтому её не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с сахарным диабетом.

В целом маракуйя — полезный плод. Важно лишь учитывать индивидуальные особенности своего организма или имеющиеся заболевания, прежде чем лакомиться экзотической сладостью.

Еда