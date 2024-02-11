Солнечная мякоть: польза и вред маракуйи

Фрукт с необычным названием маракуйя "пришёл" к нам из Бразилии, однако сегодня его выращивают и в Южной Африке. Это крупный круглый плод с тёмно-синей кожицей и жёлтой зернистой мякотью. Маракуйю выращивают зачастую ради её вкусного сока, который добавляют в напитки и десерты, её семенами украшают сладкие блюда, смузи, коктейли и чаи.

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Польза маракуйи

Улучшает деятельность ЖКТ

Мякоть маракуйи состоит из грубых волокон, оказывающих мягкое слабительное действие и выводящих из организма токсины.

Делает кожу красивее

Этот экзотический фрукт содержит альфа-гидроксикислоты, благодаря которым кожа становится более увлажнённой и подтянутой. Неслучайно сок маракуйи присутствует в составе косметических средств для зрелой/увядающей кожи. А гели на основе этого компонента напитывают влагой сухую кожу, делают её более гладкой, устраняя шелушения.

Снимает тревожность

Аромат маракуйи считается успокаивающим. Он избавляет от стресса, помогает поднять настроение.

Вред маракуйи

Вызывает аллергию

У некоторых людей маракуйя может вызвать аллергическую реакцию. Проявления аллергии могут быть разными — от покраснений и зуда на коже до отёков слизистых; Будьте осторожны при употреблении этого плода, особенно, если у вас есть аллергия на другие виды фруктов. И также с осторожностью вводите маракуйю в детское меню — организм ребёнка, не знакомый с экзотическими фруктами, может отреагировать непредсказуемо.

Повышает уровень сахара в крови

Мякоть маракуйи имеет яркий сладкий вкус, поэтому её не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с сахарным диабетом.