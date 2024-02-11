Сардина под прикрытием: как распознать фальсификат в рыбных консервах

По итогам исследования Роскачества, эксперты ведомства обнаружили в консервах вместо сайры более дешевую сардину. Подделки не обошли стороной и икру. «Вечерняя Москва» узнала, как распознать фальсификат.

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Рыбка с подвохом

На этот раз Роскачество проверило консервированную сайру. В продукции торговой марки Spiro, помимо заявленной рыбы, оказалась большая доля и более дешевой — тихоокеанской сардины.

«А вот в консервах бренда Sea miles сайры не оказалось вовсе. В банке была только сардина. Это чистой воды фальсификат. Другой пример подобной манипуляции — имитация сайры», — рассказали в ведомстве.

В некоторых образцах специалисты обнаружили избыточное количество масла. При этом от консервов исходил неприятный запах.

У экспертов не было претензий к продукции шести торговых марок: «Русский рыбный мир», «Рыбный стандартъ», «Лента», «Донская кухня», «Главпродукт», «Торговый дом МС».

«В любом случае результаты исследований с каждым годом все лучше. Несколько лет назад фальсификат был обнаружен более чем в половине образцов. Сейчас производители гораздо серьезнее относятся к качеству своей продукции», — отметил аналитик Даниил Кашин.

Чтобы выбрать качественный товар, нужно обращать внимание на несколько факторов. Для начала, не стоит брать консервы в непроверенных местах.

Лучше приобретать их в крупных торговых сетях или специализированных магазинах.

«Проверяйте, реальные ли ГОСТы указаны на упаковке, читайте информацию о производителе. Желательно, чтобы банка была прозрачной. Если рыбы меньше, чем масла, то от покупки лучше отказаться. Банка должна быть без повреждений», — добавил эксперт.

Икра подвела

К слову, подделки встречаются и среди более дорогих продуктов. Сейчас на рынке можно встретить китайскую черную икру, которую продают под видом отечественной. Распознать обман сложно. Выдает подделку вкус — икра пресная и слишком вязкая.

«Тут главный совет — приобретать продукцию проверенных брендов. Не стоит слепо доверять новичкам. Совсем скоро черную икру будут маркировать с помощью системы «Честный знак», поэтому ситуация наверняка изменится», — считает эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист: