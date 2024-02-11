Стоматолог перечислила продукты, убивающие зубы
Некоторые продукты, которые мы регулярно употребляем, могут нанести вред зубам и испортить красоту улыбки. Об этом предупреждает стоматолог Луиза Автандилян.
Например, сладости с высоким содержанием сахара могут способствовать развитию кариеса, поэтому важно тщательно чистить зубы после их употребления.
Газированные напитки также содержат сахар и кислоты, которые могут спровоцировать развитие кариеса и вызвать чувствительность зубной эмали.
Закуски, такие как чипсы, сухарики и гренки, могут прилипать к поверхности зубов и создавать благоприятную среду для размножения бактерий, вызывающих кариес. Твердая пища, например, орехи и сухофрукты, могут повредить зубную эмаль, поэтому их следует употреблять осторожно.
Для поддержания здоровья зубов важно следить за гигиеной полости рта, чистить зубы два раза в день, использовать зубную нить и регулярно посещать стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной гигиены. Об этом сообщает АиФ, цитируя слова Автандилян.