Стоматолог перечислила продукты, убивающие зубы

Некоторые продукты, которые мы регулярно употребляем, могут нанести вред зубам и испортить красоту улыбки. Об этом предупреждает стоматолог Луиза Автандилян.

Например, сладости с высоким содержанием сахара могут способствовать развитию кариеса, поэтому важно тщательно чистить зубы после их употребления.

Газированные напитки также содержат сахар и кислоты, которые могут спровоцировать развитие кариеса и вызвать чувствительность зубной эмали.

Закуски, такие как чипсы, сухарики и гренки, могут прилипать к поверхности зубов и создавать благоприятную среду для размножения бактерий, вызывающих кариес. Твердая пища, например, орехи и сухофрукты, могут повредить зубную эмаль, поэтому их следует употреблять осторожно.