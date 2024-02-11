Названа ягода, которая улучшает настроение всего за 4 дня

Исследования показывают, что витамин С в составе киви гораздо быстрее улучшает физическое и психологическое состояние человека, чем витаминные комплексы в виде таблеток.

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Учёные из Новой Зеландии провели исследование, как витамин С влияет на самочувствие и психологическое благополучие людей. Всего в эксперименте приняли участие 155 человек в возрасте 18-35 лет.

Испытуемых разделили на 3 группы. Одни принимали таблетки с 250 мг витамина С, другие - плацебо, а третьим выдавали - по 2 киви ежедневно. В итоге участники эксперимента из последней группы заметили улучшение настроения и тонуса уже на 4-й день.