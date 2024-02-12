Лучшие продукты с большим количеством белка для смузи

В смузи очень важно добавлять белок, поскольку он хорошо насыщает, помогает набрать мышечную массу, поддерживать здоровый вес. Согласно рекомендациям Harvard Health, нужно употреблять минимум 0,36 г белка на 1 фунт (0,45 кг) массы тела в сутки. И вот какие продукты вам помогут в этом.

© Ferra.ru

Диетолог Мэри Сабат перечислила продукты, которые содержат много белка и отлично подходят для добавления в смузи.

Греческий йогурт. В ½ стакана этого продукта содержится 11,3 г белка. Также в нём много пробиотиков и кальция, меньше сахара, чем в других видах йогурта.

Протеиновый порошок. В одной мерной ложке этого порошка — 20 г белка. Но убедитесь, что в нём нет искусственных ароматизаторов или подсластителей.

Шёлковый тофу. В одной его порции — 4,4 г белка. Кроме того, тофу содержит все незаменимые аминокислоты.

Творог. В половине стакана творога — 12,1 г белка. При этом в данном продукте мало жира.

Миндальное масло. В двух столовых ложках этого масла содержится 6 г белка. Исследования показывают, что миндаль может уменьшить чувство голода и повысить ощущение сытости.

Арахисовое масло. Из двух столовых ложек этого масла вы получите 7,2 г белка.

iStock

Кефир. В половине стакана этого напитка содержится 5 г белка. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology, показало, что добавление в смузи кефира пойдёт на пользу кишечнику и позволит получить больше белка.

Семена чиа. В 28 г этих семян — 4,7 г белка. Помимо этого, семена чиа содержат клетчатку и омега-3.

Семена или сердцевина конопли. Из трёх столовых ложек этих семян вы получите 10 г белка. Также в этих семенах есть жирные кислоты омега-3.

Шпинат. В 1/2 замороженного шпината - 2,8 г белка.

Семена тыквы. 1/4 стакана семян содержат 10,8 г белка. Кроме того, в них есть полезные жиры.

Лебеда. Из 1/2 стакана приготовленного продукта вы получите 4,1 г белка.