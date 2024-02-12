Добавим клея: какие необычные добавки встречаются в составе продуктов

По данным статистики, минимум в 5–10 процентах продуктов эксперты находят запрещенный в пищевой промышленности так называемый мясной клей. «Вечерняя Москва» узнала, какие другие необычные добавки встречаются в составе продуктов.

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Для надежности

Фермент трансглютаминаза, или, как его называют, «мясной клей», применяют для «склеивания» продуктов: мясного и рыбного фарша, кусков мяса, творожной массы. Фермент был создан искусственным путем, с помощью генно-модифицированных микроорганизмов.

— В йогурты и творожки его добавляют, чтобы увеличить объем и сделать их более густыми. Еще фермент начали применять в ресторанах для улучшения органолептических свойств мясных блюд (метод определения качества продукции на основе восприятия органов чувств. — «ВМ»), — рассказал эксперт по торговому качеству Дмитрий Орлов.

Доказательств того, что фермент опасен для организма, нет. Но многие врачи сходятся во мнении: он может провоцировать заболевания кишечника, а также аутоиммунные заболевания кожи. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза в РФ «мясной клей» не входит в список разрешенных добавок.

Огнестойкий материал

Нередко производители применяют при изготовлении продуктов буру (тетраборат натрия) — это компонент, используемый при производстве моющих средств. Он также применяется при ковке металлов, для изготовления бумаги, косметики. Буру разрешено добавлять в качестве консерванта в икру.

— Однако в больших дозах она негативно влияет на мочеполовую систему человека, — добавил врач-терапевт Мардан Латифов.

Коварная смола

Краситель Allura Red AC делают из каменноугольной смолы (Е129). Добавка одобрена к использованию и часто применяется в производстве конфет, напитков. Но в больших количествах она может вызвать у человека расстройство желудка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог:

— Конечно, найти продукты без каких-либо добавок сейчас практически невозможно. Однако я настоятельно рекомендую помогать своему организму и отказаться от пищи, в которой содержатся красители и подсластители, даже если производитель заявляет об их натуральности. Если хочется чего-то вредного, то стоит уменьшить количество таких продуктов до 1–2 раз в неделю максимум без наличия заболеваний.

Без ГМО не обойтись

Самые распространенные ГМО-продукты:

Картофель. Благодаря генной инженерии этот овощ получил более крепкие стебли и более продолжительный срок хранения. Кроме того, в сыром ГМО-картофеле присутствует меньше гликоалкалоидов, которые считаются опасными для здоровья человека.

Клубника. Благодаря ГМО ягода стала более сладкой, медленнее портится и не боится мороза.

Бананы. Эти ГМО-фрукты отличаются устойчивостью к грибам и вирусам, что позволяет перевозить продукты без потери качества товара.

Виноград. Любимые многими бессемянные сорта ягоды — это также результат работы ученых-генетиков.