Добавим клея: какие необычные добавки встречаются в составе продуктов
По данным статистики, минимум в 5–10 процентах продуктов эксперты находят запрещенный в пищевой промышленности так называемый мясной клей. «Вечерняя Москва» узнала, какие другие необычные добавки встречаются в составе продуктов.
Для надежности
Фермент трансглютаминаза, или, как его называют, «мясной клей», применяют для «склеивания» продуктов: мясного и рыбного фарша, кусков мяса, творожной массы. Фермент был создан искусственным путем, с помощью генно-модифицированных микроорганизмов.
— В йогурты и творожки его добавляют, чтобы увеличить объем и сделать их более густыми. Еще фермент начали применять в ресторанах для улучшения органолептических свойств мясных блюд (метод определения качества продукции на основе восприятия органов чувств. — «ВМ»), — рассказал эксперт по торговому качеству Дмитрий Орлов.
Доказательств того, что фермент опасен для организма, нет. Но многие врачи сходятся во мнении: он может провоцировать заболевания кишечника, а также аутоиммунные заболевания кожи. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза в РФ «мясной клей» не входит в список разрешенных добавок.
Огнестойкий материал
Нередко производители применяют при изготовлении продуктов буру (тетраборат натрия) — это компонент, используемый при производстве моющих средств. Он также применяется при ковке металлов, для изготовления бумаги, косметики. Буру разрешено добавлять в качестве консерванта в икру.
— Однако в больших дозах она негативно влияет на мочеполовую систему человека, — добавил врач-терапевт Мардан Латифов.
Коварная смола
Краситель Allura Red AC делают из каменноугольной смолы (Е129). Добавка одобрена к использованию и часто применяется в производстве конфет, напитков. Но в больших количествах она может вызвать у человека расстройство желудка.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктория Безнебеева, диетолог:
— Конечно, найти продукты без каких-либо добавок сейчас практически невозможно. Однако я настоятельно рекомендую помогать своему организму и отказаться от пищи, в которой содержатся красители и подсластители, даже если производитель заявляет об их натуральности. Если хочется чего-то вредного, то стоит уменьшить количество таких продуктов до 1–2 раз в неделю максимум без наличия заболеваний.
Без ГМО не обойтись
Самые распространенные ГМО-продукты:
Картофель. Благодаря генной инженерии этот овощ получил более крепкие стебли и более продолжительный срок хранения. Кроме того, в сыром ГМО-картофеле присутствует меньше гликоалкалоидов, которые считаются опасными для здоровья человека.
Клубника. Благодаря ГМО ягода стала более сладкой, медленнее портится и не боится мороза.
Бананы. Эти ГМО-фрукты отличаются устойчивостью к грибам и вирусам, что позволяет перевозить продукты без потери качества товара.
Виноград. Любимые многими бессемянные сорта ягоды — это также результат работы ученых-генетиков.
Молоко. Этот продукт изменили для того, чтобы у людей не возникала аллергия на различные вещества, которые содержатся в натуральном молоке, и его мог употреблять каждый. Такие разработки уже есть на полках отечественных магазинов.