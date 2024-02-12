Диетолог назвал три полезных витаминных напитка
Свежевыжатые соки содержат большое количество витаминов, фруктовых кислот и природного сахара, однако полностью лишены клетчатки, которая дает чувство насыщения. При этом напиток снижает риск развития болезней сердца и уменьшает уровень холестерина в крови. Однако фреш может вызвать раздражение кишечника и колебания глюкозы в крови, поэтому врач не советует пить его натощак. Приучать организм к нему следует постепенно, начиная с 50 мл дважды в день, также напиток стоит употребить в течение 20 минут после приготовления.
Морс является не менее полезным, а его свойства можно регулировать, меняя состав ягод и фруктов. Например, брусника стимулирует выделение желудочного сока и улучшает аппетит, клюква снижает температуру, помогает в лечении заболеваний мочеполовой системы, при гипертонии, анемии и атеросклерозе. В отличие от сока, морс мягко воздействует на организм, не влияя на слизистую.
Компот врач рекомендует варить не более 20 минут и закладывать ингредиенты, даже мороженые, в кипящую воду, чтобы сохранить максимум витаминов. Он отлично утоляет жажду, укрепляет иммунитет, повышает работоспособность организма. При этом напиток содержит больше сахара, чем сок и морс, и не рекомендуется людям с сахарным диабетом.