Диетолог назвал три полезных витаминных напитка

Свежевыжатые соки содержат большое количество витаминов, фруктовых кислот и природного сахара, однако полностью лишены клетчатки, которая дает чувство насыщения. При этом напиток снижает риск развития болезней сердца и уменьшает уровень холестерина в крови. Однако фреш может вызвать раздражение кишечника и колебания глюкозы в крови, поэтому врач не советует пить его натощак. Приучать организм к нему следует постепенно, начиная с 50 мл дважды в день, также напиток стоит употребить в течение 20 минут после приготовления.

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Морс является не менее полезным, а его свойства можно регулировать, меняя состав ягод и фруктов. Например, брусника стимулирует выделение желудочного сока и улучшает аппетит, клюква снижает температуру, помогает в лечении заболеваний мочеполовой системы, при гипертонии, анемии и атеросклерозе. В отличие от сока, морс мягко воздействует на организм, не влияя на слизистую.