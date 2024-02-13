Жареные блюда вредны для здоровья. Терапевт объяснила, почему

Самыми вредными блюдами являются жареное мясо, чебуреки, пирожки и наггетсы из-за «румяной корочки», содержащей канцероген акриламид, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. Она отметила, что популярный картофель фри содержит «много жира и пустых калорий», что чревато проблемами с лишним весом.

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Опаснейшие жареные блюда — блюда с корочкой: мясо, чебуреки и пирожки, наггетсы. При жарке в верхнем слое — корочке — образуется акриламид, являющийся канцерогеном. Нельзя подогревать на масле уже жареные продукты, особенно в том же масле, в котором они жарились. Подогрев высвобождает из масла токсичные для организма компоненты. Картофель фри содержит много жира и пустых калорий, которые могут способствовать набору веса и негативно отражаться на общем здоровье, — добавила Иванова.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что мясо верблюда стоит употреблять в пищу из-за уникальных свойств: продукт регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу ЖКТ, укрепляет ЦНС, а также подходит для детского питания и входит в постоперационные диеты. Диетолог отметила, что верблюжатина отличается повышенным содержанием железа.