В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые маскируются под полезные

Йогурты и творожки действительно хороши, но только те, которые приготовлены из натуральных ингредиентов и не содержат красителей, сахара и не прошли термическую обработку.

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В соках и нектарах промышленного производства мало клетчатки и также много сладости, обычно они содержат лишь витамин С.

В обезжиренных молочных продуктах, по мнению специалистов, меньше пользы. Так, например, из творога 0 % организм хуже усваивает кальций, а для придания вкуса в такие товары добавляют сахар или усилители вкуса.

С растительным маслом тоже следует быть осторожным и не превышать его потребление, так как продукт достаточно калориен.

А в мюсли, кроме указанных орехов и сухофруктов, часто добавляют много сахаров и жиров. Чтобы сделать свой завтрак действительно полезным, следует готовить его самостоятельно, четко регулируя состав.

Каши быстрого приготовления сильно уступают по количеству полезных веществ и пищевых волокон их цельнозерновым аналогам. Получается, что, заваривая в кружке такой завтрак, мы получаем лишь пустые калории, сахар и усилители вкуса.

В протеиновых батончиках производители часто занижают калорийность и завышают количество белка, поэтому такой перекус тоже приносит пустые калории.