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Кабачковые «бочонки» за полчаса: рецепт

Что нам понадобится:

Кабачковые «бочонки» за полчаса: рецепт
© Unsplash
  • Кабачки — 3 шт;
  • Растительное масло для жарки.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Фарш — 500 г.
  • Петрушка — 1 пучок.
  • Укроп — 1 пучок;
  • Сыр (твердый) — 50 г.
  • Соль и перец по вкусу.

Как готовим:

  1. Моем кабачки и режем на кусочки — они должны быть примерно 5 см по высоте. Извлекаем мякоть, чтобы осталось одно пустое дно. Но мякоть не выбрасываем, она нам пригодится.
  2. Жарим лук и морковь на масле. Соли, перчим и добавляем мякоть кабачка, которую мы извлекли. Далее добавляем фарш. Повара советуют выбирать говяжий, который наиболее хорошо сочетается с кабачком. Ждем, пока мясо станет чуть румяным и добавляем зелень.
  3. Пустые «бочонки» из кабачка наполняем начинкой с мясом. Выкладываем на противень, который заранее закрываем пергаментом. Посыпаем «бочонки» тертым сыром и оставляем запекаться в духовке на полчаса.
Еда