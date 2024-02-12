Кабачковые «бочонки» за полчаса: рецепт
Что нам понадобится:
- Кабачки — 3 шт;
- Растительное масло для жарки.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Фарш — 500 г.
- Петрушка — 1 пучок.
- Укроп — 1 пучок;
- Сыр (твердый) — 50 г.
- Соль и перец по вкусу.
Как готовим:
- Моем кабачки и режем на кусочки — они должны быть примерно 5 см по высоте. Извлекаем мякоть, чтобы осталось одно пустое дно. Но мякоть не выбрасываем, она нам пригодится.
- Жарим лук и морковь на масле. Соли, перчим и добавляем мякоть кабачка, которую мы извлекли. Далее добавляем фарш. Повара советуют выбирать говяжий, который наиболее хорошо сочетается с кабачком. Ждем, пока мясо станет чуть румяным и добавляем зелень.
- Пустые «бочонки» из кабачка наполняем начинкой с мясом. Выкладываем на противень, который заранее закрываем пергаментом. Посыпаем «бочонки» тертым сыром и оставляем запекаться в духовке на полчаса.